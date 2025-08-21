【重磅快評】藍營女戰神秒乾蘭嶼水 賴神不敢舉杯？

核三公投本周六登場，綠營一再失誤。先是昔日同志童子賢公然「造反」，嗆聲賴政府反核政策；民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨天竟跑去國民黨中央踢館送蘭嶼水，結果被國民黨發言人楊智伃當場KO。陳聖文擺明陷賴清德總統於不義，如果蘭嶼水不能喝，不就證明核安會無能，豐年祭的小米、飛魚是不是也要封存？藍營女戰神乾光蘭嶼水，賴神敢舉杯嗎？

陳聖文處心積慮將國民黨送的礦泉水帶到蘭嶼，讓這些瓶裝水與低階核廢料共度一夜，他再帶回台北要回送給國民黨，楊智伃當場搶過來開喝，反嗆「無聊至極、只會擺拍作秀」；陳聖文一度嚇傻，只見他跳針亂喊，「無聊至極、幼稚」、「這不是給妳喝的」、「不要給她鏡頭」，崩潰糗態畢露，陳聖文最後還不受控跟著楊智伃在鏡頭前比讚，國民黨前副發言人賴苡任忍不住揶揄，「走了八炯、來了8+9」。

陳聖文的一場鬧劇，臉書被網友灌爆。醫師蘇一峰大酸，瓶裝水跟低階核廢料相處一晚，接觸的輻射量差不多一張X光檢查；青鳥國中數理化真的要好好學，理化老師在哭泣了，「光電板的紅水號稱無毒無汙染，青鳥要不要喝？」民進黨立委鍾佳濱也表示，蘭嶼的瓶裝水當然可以喝，不然核安會做什麼？用這一題討論核電存廢，是過度延伸。

陳聖文一夕爆紅，還被網友起底是殯葬業少東。他曾加入國民黨和新黨，2017年5月參選過國民黨第20屆黨代表；2018年1月，他出席國台辦主任張志軍的上海座談會，並希望大陸政策吸引更多台青赴陸發展。2022年，陳聖文華麗轉身成英系新銳，代表民進黨參選台北市6選區議員卻落選。陳聖文彷彿民進黨的反核縮影，戰略失當、戰術失靈、戰場失守，只剩下不知所云的青鳥。

726大罷免、大失敗後，國民黨似乎脫胎換骨，以前若遇到綠營嗆聲，不是隱忍、就是不配合作秀，最後變成各說各話；如今，國民黨年輕黨工從過去歸縮逃避，變成正面迎戰民進黨，青鳥變成舉球員，讓國民黨直接扣殺；一支「南方四賤客」短片更引領網路議題，打得民進黨落荒而逃，風向變了，這是網路世界從未出現的局面。

問題的根本是，民進黨老是採取愚民恐懼訴求，把反核當政治提款機，以為口號或作秀，就可以操弄支持者和年輕人，忽略核能是理性科學議題；面對事實，賴總統是否躲在幽暗的總統府，只敢喝下一杯忘情水、不敢舉杯蘭嶼水？