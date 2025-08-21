快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

核三公投倒數 藍委揭台電第一線心聲「誰會說台灣電現在夠？」

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
國民黨籍洪孟楷表示，過去他跟好幾位在台電的第一線、中階主管、高階管理單位人員私下討論，大多人只能苦笑不語，但少數敢說真話的人士直接說，「別聽檯面上政治語言，就問問你我身邊的台電人，誰會說台灣電現在夠？」聯合報系資料照
國民黨籍洪孟楷表示，過去他跟好幾位在台電的第一線、中階主管、高階管理單位人員私下討論，大多人只能苦笑不語，但少數敢說真話的人士直接說，「別聽檯面上政治語言，就問問你我身邊的台電人，誰會說台灣電現在夠？」聯合報系資料照

立委洪孟楷21日表示，有關台灣到底缺不缺電，其實「問台電人」就知道，他呼籲本周823公投請投同意，為台灣能源保留一個務實的機會。

洪孟楷提到，本周六就要核三延役公投，有些人可能已經先有定見，但大多數也許認為還很遙遠，根本問題是台灣到底缺不缺電？

洪孟楷說，過去他跟好幾位在台電的第一線、中階主管、高階管理單位人員私下討論，大多人只能苦笑不語，但少數敢說真話的人士直接說，「別聽檯面上政治語言，就問問你我身邊的台電人，誰會說台灣電現在夠？」「30年前考進台電不敢講光宗耀祖、但至少走路有風；現在卻是人人低調再低調，時間到趕快辦退休！說穿了，現在的壓力和爛攤子，誰接誰倒楣！」

洪孟楷透露，有主管級的人士私下跟他說，「以往機組要歲修就歲修，不急著上線，因為整體供電是充足的；現在是一絲一毫也要錙銖必較，如果哪個機組臨時出點小狀況，半夜三點都要隨時電話待命。」「這已經不是特例、而是常態了。」

洪孟楷直言，其實台電人就是理工人，特質就是科學、務實，有一說一；他質疑政府在美化發電數字的同時，有真正聽過第一線同仁的心聲嗎？

他表示，823是近年來針對發電的再一次公投。綜觀我國公投史，關於電力的題目應該是最多的，代表不分你我、黨派、南北，大家都需要用電、大家也都不能沒有電！當世界潮流趨勢都往低碳排、穩定、平價的供電靠攏，試問沒產煤、沒產氣、地狹人稠的台灣，有什麼理由拒絕與世界接軌？

他強調，自己要為不敢出名、但認真做事的台電人發聲；台電的上下同仁，應該是大家最尊敬的無名英雄。拒絕被政治意識形態綁架污名台電，823一起站出來，讓主流民意展現。

公投 核電 核三 台電 洪孟楷

延伸閱讀

李四川鬆口願承擔 洪孟楷：支持最具民意者參選

機捷尖峰時段人潮擠…民代盼增車廂、A2a及A5a站卡關 全因系統這問題

洪孟楷批郭智輝：睦鄰費不是經濟部員外撒幣 無能官員才應罷免

藍白合是勝利方程式？ 洪孟楷曝：民調最高還是李四川

相關新聞

【重磅快評】藍營女戰神秒乾蘭嶼水 賴神不敢舉杯？

核三公投本周六登場，綠營一再失誤。先是昔日同志童子賢公然「造反」，嗆聲賴政府反核政策；民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨...

全國NGO團體挺屏東反核三重啟 周春米：核三除役回饋金不變

全國各地多個NGO團體今天上午到屏東火車站前廣場集結，高呼口號反對核三延役公投，縣長周春米也到場支援。她說按照台灣社會共...

核三公投倒數 藍委揭台電第一線心聲「誰會說台灣電現在夠？」

立委洪孟楷21日表示，有關台灣到底缺不缺電，其實「問台電人」就知道，他呼籲本周823公投請投同意，為台灣能源保留一個務實...

分享「萊爾校長」影音遭強制退出 彰縣議員：不服輸再PO一次才成功

823核三延役公投在即，藍綠全力衝刺為理念固票，彰化縣國民黨籍縣議員曹嘉豪近日也在臉書限動分享「萊爾校長」動畫影片，但卻...

黃國昌接受外媒專訪曝光！籲重啟核三 防陸切斷台灣天然氣供應

台灣8月23日將舉行屏東核三電廠重啟公投，民眾黨主席黃國昌接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪在21日刊出，他表示...

核三延役台南交鋒 謝龍介：投「同意」是讓賴清德有樓梯下

核三延役公投8月23日要登場，民進黨台南市黨部透過里長座談會、車掃、簡訊宣傳，呼籲民眾投「不同意」，上周民眾黨南市黨部也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。