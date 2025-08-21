分享「萊爾校長」影音遭強制退出 彰縣議員：不服輸再PO一次才成功

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣議員曹嘉豪近日在臉書分享「萊爾校長」動畫影片，引發熱議，出國的他說明天就回國了，一定要趕上公投。圖／翻攝自曹嘉豪臉書
823核三延役公投在即，藍綠全力衝刺為理念固票，彰化縣國民黨籍縣議員曹嘉豪近日也在臉書限動分享「萊爾校長」動畫影片，但卻被強制退出系統，他意有所指說「不服輸再po一次」，第二次貼文即成功，也獲不少人認同按讚，曹嘉豪說，不能再增加火力發電、製造空汙、犧牲中部人的健康，所以得站出來支持核能。

曹嘉豪分享近日國民黨所做的「萊爾校長」動畫影片，此影片讓不少人莞爾，不過也有綠營人士認為是不當影射賴清德總統。

曹嘉豪說，「真的不誇張！他先在限動發這支影片，但居然被強制退出系統」，他不服輸再po一次成功了，也引發網友討論分享，還有人說「超級像」。

影片中車上一人說「萊爾校長，乘客都說你走錯726公路，整個大罷免、大迷路哦。」，只見開車的萊爾校長卻說「那是你們智商不足啊」，說話的人被警察載走，接著其他人說「時代不一樣，用核能已是各國趨勢」，接著萊爾校長語重心長的說「不能這樣啦，非核家園是當年招生賣點啊」，其他人說「不能違背科學理性，落後世界潮流」。

「1比2，太好了，那就是我贏了，不是表決多數就可以，不是這樣哦」影片中萊爾校長這麼說後，另二名投不同意見的被強制下車。網友在曹嘉豪po文下留言說「讓大家知道現在的台灣無法包容批評」。

目前出國的曹嘉豪看到網路影音不忘分享，他說明天就回國了，一定得參加公投，希望台灣不要再有錯誤能源政策，不僅會造成缺電，還會讓火力發電危害中部人健康。

