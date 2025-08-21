黃國昌接受外媒專訪曝光！籲重啟核三 防陸切斷台灣天然氣供應

台灣8月23日將舉行屏東核三電廠重啟公投，民眾黨主席黃國昌接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪在21日刊出，他表示台灣應重返核能，以利降低中國大陸切斷台灣天然氣供應的能源威脅。

根據報導，黃國昌在訪問中指出，目前台灣發電主要依賴天然氣與燃煤，其中天然氣比重達47%至近50%，但僅有7至11天的存量。他說：「簡單來說，中國根本不需要對台灣發動（軍事）攻擊，只要宣布在台灣的天然氣接收站附近軍演，並要求其他國家船隻避開，台灣的天然氣供應立刻就會中斷，對國家安全造成嚴重打擊。」根據台電在2024年統計，台灣約1/5電力來自再生能源，近一半依賴天然氣，約1/3來自燃煤。

黃國昌主張重啟核三是合理選項，他說：「核能發電成本約每度1.5元，遠低於再生能源，甚至比燃煤與天然氣更便宜，為何要放棄如此穩定又經濟的電力來源？」他提到：「這場公投至少應該能讓台灣保留一座戰略上必要的核電廠。同時促使民進黨政府重新思考台灣是否應該繼續走非核路線。」

日經描述，在野陣營將重啟核電包裝為國安必要，理由是中國可能對台灣實施封鎖。然而批評者指出，烏克蘭戰爭與俄羅斯鎖定核電廠的攻擊，是另一個不該過度依賴核電的警訊。

對此，黃國昌駁斥：「台灣的情況和烏克蘭不同。如果中共真想癱瘓台灣能源供應，他們根本不必費心去摧毀我們堅固的核電廠，只要封鎖我們的天然氣接收站，甚至不必炸毀，就能癱瘓台灣多達50%的能源供應。」

日經還引述持反對意見的前環境部部長薛富盛，批評此次公投是假議題，結果不會改變政府現在的路線，並指出台灣已經對新型核能選項持開放討論態度，例如核融合技術。他補充，過去黃國昌反核，如今立場轉變，是因為黃明年要參選新北市長，「他很清楚新北市民關心核能安全與核廢料處置問題」。

日經描述，黃國昌曾經是反核代表人物，在2018年公投電視辯論曾站在廢核一方。不過，他如今態度轉變，認為「民進黨失敗的能源政策，加上台電持續虧損，意味著放棄核能的路徑不可行」。

黃國昌受訪時舉例義大利、丹麥等歐洲國家過去拒絕核能，但近期態度逆轉；瑞典今年已啟動高階核廢料深層掩埋處理。他強調：「真正的弱點不在我們的核電廠，而是對進口天然氣的依賴。」