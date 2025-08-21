核三延役台南交鋒 謝龍介：投「同意」是讓賴清德有樓梯下

核三延役公投8月23日要登場，民進黨台南市黨部透過里長座談會、車掃、簡訊宣傳，呼籲民眾投「不同意」，上周民眾黨南市黨部也結合國民黨立委車掃宣傳投「同意」。謝龍介也在網路直播上批執政黨發展綠電下官商勾結，比舉各國綠電價格，台灣最高，認為投同意票是讓總統賴清德有樓梯下。

謝龍介在直播上指民進黨能源政策的錯誤，連美方都提出警告，基於戰略安全要有核電，他說，非核能政策下，綠電無法達標，就大增燒煤發電，造成空氣汙染，也使得台灣的肺癌躍居十大死因之首，也因沒有配套且無節制的發展綠電，造成官商勾結。雖然執政黨否認有官商勾結，但既然沒有何以有官員如台南市前經發局長陳凱凌涉案被判刑。

謝龍介說，台灣綠能發電，平均一度電5元，但比較其他國家，台灣最貴，印度是一度9角到1.35元，美國是1.2至1.8元，德國1.5至2.4元，日本1.8至2.7元，，巴西1.05至1.5元，非洲的肯亞、南非則是1.25至2.1元。他說，台灣綠電最貴，台電向業者購買，是用人民的錢買高價的電。若台電自己發展綠電，相信一度電成本不到2元。他說核能發電一度電1至1.2元，台灣面積小，並不適合發展太陽光電，但他不是反對綠電，而是能源配置比例要修正。

謝龍介表示，核三延役公投即使通過，也不是說要運轉就可運轉，而是要先經過1400多個項目的檢查，全數通過才能運轉。希望大家去投同意票，而這也是給總統賴清德下樓梯的最好方式。並喊出「公投投同意，省錢吹冷氣」口號。

民進黨市黨部主委郭國文表示，面對核電重啟議題，安全是台灣社會最大的共識，重啟核能發電，需要經過核安專業檢驗，再者核廢料仍無從處理，而且人民也不了解風險，因此823重啟核電公投，請大家一起來投下「不同意」。

郭國文說，安全是科學問題，原本就不是公投所能決定，在還沒經過安全檢驗程序，讓人民充分瞭解風險與成本資訊前，就進行核三重啟公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核能。核能、核安、核廢是專業嚴肅的議題，不應該淪為政治操作。