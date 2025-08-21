快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

核三延役台南交鋒 謝龍介：投「同意」是讓賴清德有樓梯下

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介認為，核三延役投同意票是讓賴總統有樓梯下的最後方式。聯合報系資料照片
國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介認為，核三延役投同意票是讓賴總統有樓梯下的最後方式。聯合報系資料照片

核三延役公投8月23日要登場，民進黨台南市黨部透過里長座談會、車掃、簡訊宣傳，呼籲民眾投「不同意」，上周民眾黨南市黨部也結合國民黨立委車掃宣傳投「同意」。謝龍介也在網路直播上批執政黨發展綠電下官商勾結，比舉各國綠電價格，台灣最高，認為投同意票是讓總統賴清德有樓梯下。

謝龍介在直播上指民進黨能源政策的錯誤，連美方都提出警告，基於戰略安全要有核電，他說，非核能政策下，綠電無法達標，就大增燒煤發電，造成空氣汙染，也使得台灣的肺癌躍居十大死因之首，也因沒有配套且無節制的發展綠電，造成官商勾結。雖然執政黨否認有官商勾結，但既然沒有何以有官員如台南市前經發局長陳凱凌涉案被判刑。

謝龍介說，台灣綠能發電，平均一度電5元，但比較其他國家，台灣最貴，印度是一度9角到1.35元，美國是1.2至1.8元，德國1.5至2.4元，日本1.8至2.7元，，巴西1.05至1.5元，非洲的肯亞、南非則是1.25至2.1元。他說，台灣綠電最貴，台電向業者購買，是用人民的錢買高價的電。若台電自己發展綠電，相信一度電成本不到2元。他說核能發電一度電1至1.2元，台灣面積小，並不適合發展太陽光電，但他不是反對綠電，而是能源配置比例要修正。

謝龍介表示，核三延役公投即使通過，也不是說要運轉就可運轉，而是要先經過1400多個項目的檢查，全數通過才能運轉。希望大家去投同意票，而這也是給總統賴清德下樓梯的最好方式。並喊出「公投投同意，省錢吹冷氣」口號。

民進黨市黨部主委郭國文表示，面對核電重啟議題，安全是台灣社會最大的共識，重啟核能發電，需要經過核安專業檢驗，再者核廢料仍無從處理，而且人民也不了解風險，因此823重啟核電公投，請大家一起來投下「不同意」。

郭國文說，安全是科學問題，原本就不是公投所能決定，在還沒經過安全檢驗程序，讓人民充分瞭解風險與成本資訊前，就進行核三重啟公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核能。核能、核安、核廢是專業嚴肅的議題，不應該淪為政治操作。

公投 核電 核三 謝龍介 郭國文 賴清德

延伸閱讀

核電重啟要「2前提、3原則」黃國昌：賴清德說的？稱帝了嗎？

屋損慰助金已核發7成 賴清德盼盡速通過災後特別預算案

「心中第一人選」徐國勇接任民進黨秘書長 賴清德聽1句話感動

【重磅快評】萊爾校長邀徐國勇上車 蘇巧慧瑟瑟發抖？

相關新聞

影／請假反罷 盧秀燕籲支持核三延役：終結用肺發電

823大罷免投票，台中市長盧秀燕今請假，為4名藍委反罷。盧秀燕火力全開，批國家能源失衡，核電如果全部關掉，其他縣市的電廠...

核三延役台南交鋒 謝龍介：投「同意」是讓賴清德有樓梯下

核三延役公投8月23日要登場，民進黨台南市黨部透過里長座談會、車掃、簡訊宣傳，呼籲民眾投「不同意」，上周民眾黨南市黨部也...

陳聖文送核廢水惹議…陳培瑜：行為可受公評 憂沒有專業討論空間

民進黨北市黨部前副執行長陳聖文昨天送「核廢水」到國民黨中央黨部踢館，國民黨發言人楊智伃當場一口喝下，引發熱議。民進黨立院...

823核三重啟公投 民團籲出門投「不同意票」傳達反核聲量

核三重啟公投周六登場。全國廢核行動平台今邀集多個公民團體於立院群賢樓外召開記者會，呼籲全國公民823務必出門投票，並且投...

廢核行動平台立院倡永續 籲核三延役公投不同意

核三公投倒數，公民團體再度集結，上午在立法院群賢樓外舉行記者會，呼籲大眾在823投下不同意核三重啟的公投票，並闡述為何要...

張啓楷彰化公投催票與王惠美同坐 表態「要成為最好人選」

「重啟核三」公投將於8月23日登場，民眾黨立委張啓楷今早到彰化掃街催票，他強調，這張公投票對彰化人健康與未來至關重要，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。