陳聖文送核廢水惹議…陳培瑜：行為可受公評 憂沒有專業討論空間

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨將放在蘭嶼一夜象徵「核水」的瓶裝水送到國民黨中央，被發言人楊智伃一口乾杯。圖／聯合報系資料照
民進黨北市黨部前副執行長陳聖文昨天送「核廢水」到國民黨中央黨部踢館，國民黨發言人楊智伃當場一口喝下，引發熱議。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今表示，陳聖文的行為可受公評，但「核廢料」的安全卻沒有被理性討論，她不知道台灣到底還有多少領域，可以真正認真討論專業、重視專業。

陳聖文日前帶著有國民黨政治人物肖像的瓶裝水到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一夜，昨天帶這些瓶裝水到國民黨踢館，被楊智伃一口喝下後，相關影像紀錄上網後引發不少討論，多對陳聖文持批判態度。

陳培瑜說，有看到新聞，所有這些想要表達對核廢料不安全疑慮，他們都可以明白，但行為適不適當，大家有所公評。所有討論核廢料、核安社會共識真的要站在理性角度，真的需要大家看見，核廢料討論是個科學問題，絕對不是新聞輿論說個兩三天好像就沒事了。

陳培瑜說，假設公投真的過關，「難道我們要把老舊的核電廠重啟？這件事情難道不需要專業評估？難道不需要務實討論？」如果這些討論跟評估都還要被所謂的民意跟公投踐踏，「那我不知道台灣到底還有多少領域可以真正認真討論專業、重視專業」。

陳培瑜認為，在這瓶水上的議題，個人認為確實有需要討論空間，但還是希望回到核廢料、核安全、社會共識三個很重要原則上。

媒體問及立院延會一事，陳培瑜說，說實話在國民黨立委、民眾黨立委身上，真的還是沒有看到福國利民的法案，反而看到的是更多有爭議性的法案，還有藍白一直在操作關於核三公投投票的事情，相信大家心中都非常清楚，如果回到國會正常運作，9月開議後，到底還有多少事情要討論？大家不要忘記下個會期有4個預算要討論，目前為止沒看到藍白有想要實質討論。

國民黨發言人楊智伃昨一口喝下「核廢水」，民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，不知道台灣到底還有多少領域，可以真正認真討論專業、重視專業。圖／聯合報系資料照
公投 核電 核三

