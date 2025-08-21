快訊

823核三重啟公投 民團籲出門投「不同意票」傳達反核聲量

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
全國廢核行動平台今召開記者會，呼籲全國公民823務必出門投票，並且投下「不同意」票，清楚傳達反核的聲音。記者葉冠妤／攝影
核三重啟公投周六登場。全國廢核行動平台今邀集多個公民團體於立院群賢樓外召開記者會，呼籲全國公民823務必出門投票，並且投下「不同意」票，清楚傳達反核的聲音，讓下一個世擁有更乾淨的空氣、更具韌性與彈性的能源體系、更安全的生活環境。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，這次公投倉促成案、文字語意模糊，但投票的迫切性不容忽視，提醒公民務必投票。依據修正後的「公投法」，這次公投已無投票率門檻，只要同意票超過投票權人數的4分之1，且多於不同意票，公投就會通過，她呼籲大家一定要出門投下不同意票，這不會增加擁核方的票數，反而能清楚表達反核聲音。

地球公民基金會副執行長黃靖庭說，這是一個不符合倫理的公投，拿屏東居民身家性命冒險，也讓人民在爭點未決、資訊混亂、假消息橫流、缺乏充分討論與審議的狀態下被迫用公投做出選擇，投下不同意票，不只是拒絕危險、不經濟、不正義的核三重啟，更是拒絕讓能源討論淪為政黨政治的算計。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則指出，核三廠至少發生過7次起火、35次輻射汙染、45次其他異常狀況，安全紀錄不良，日前多名前核電廠長卻連署宣稱「具備良好安全紀錄」，明明過去劣跡斑斑，公開網站都找得到，卻文過飾非、不誠實面對，讓人更難相信安全。

蔡雅瀅表示，核三廠已因設備老化產生許多問題，重啟超齡電廠風險更高，核三廠長期焚燒低階核廢且核廢管理多次輻射汙染，健康風險高；高階核廢長期存放在活動斷層通過的廠區，事故風險高。其他能源不當發展衍生的問題，應該是檢討產業政策、推動深度節能，而非被迫選擇斷層帶上且狀況不斷的老舊核三廠。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨表示，4月份美國的國安智庫蘭德公司出版一份報告「建立台灣的韌性：台灣面對戰爭時的公民韌性」，裡面提到「核能是戰爭時的高風險的選項」，也指出核電廠在戰爭時的輻射外洩風險很高。希望擁核人士不要再說為了國安要重啟核電，這樣的主張只會替台灣製造一個可能帶來毀滅性災難的攻擊點。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，核三二號機除役後，備轉容量還是穩定超過10%，政府也預估到2027年光節電就能省下206億度電，比核三全年的發電量還要多，根本不需要靠重啟核三來撐電力。有人說歐盟把核電當綠能，但歐盟有條件2050年前要有高階核廢處置場，台灣連低階核廢料最終處置場都沒有，根本不符歐盟標準。烏俄戰爭經驗也告訴大家，戰爭期間反而是分散式再生能源和儲能及韌性電網才能穩定供電。台灣地小人稠、處境特殊，不能賭這一把。

公投 核電 核三 公民團體

