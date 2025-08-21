張啓楷彰化公投催票與王惠美同坐 表態「要成為最好人選」

「重啟核三」公投將於8月23日登場，民眾黨立委張啓楷今早到彰化掃街催票，他強調，這張公投票對彰化人健康與未來至關重要，「決定能不能呼吸到健康的一口氣」。對於是否回彰化參選繼續服務，他表態，要讓自己成為「彰化最好的人選」

民眾黨日前主席黃國昌點名，立委張啓楷是最適合披戰袍角逐縣長大位的人選，張啓楷表示，過去曾在彰化縣府工策會擔任總幹事三年，與地方工商界感情深厚。近期更有不少企業界好友與基層鄉親勸進，希望他回彰化服務。他強調，民眾黨上次大選在彰化成績亮眼，藍綠白已呈三分天下，如果有機會參選，一定全力以赴。

他也說，自己擔任立委以來服務案件不斷，至少超過100件，也把自己定義為服務彰化的立委，希望未來能有機會，把經驗和能量投入彰化，真正為大家帶來改變。

張啟楷也說，藍白合作推出人選的部分黨中央一定要談，而民眾黨現在已表達善意，另一方面他們必須從基層開始做，了解民眾、企業各方面心聲，最終看能不能整合成功。

張啓楷掃街結束也出席彰化縣政府舉辦的畜產宣傳活動，與縣長王惠美同坐。他說，王縣長過去非常照顧我，回家真好」，並表示自己在立法院經濟委員會任職，未來鄉親若有農經問題，「找到縣府就找到啓楷」。