快訊

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

張啓楷彰化公投催票與王惠美同坐 表態「要成為最好人選」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民眾黨立委張啓楷今也到彰化縣府參加縣府宣傳活動，與彰化縣長王惠美同台。記者林敬家／攝影
民眾黨立委張啓楷今也到彰化縣府參加縣府宣傳活動，與彰化縣長王惠美同台。記者林敬家／攝影

「重啟核三公投將於8月23日登場，民眾黨立委張啓楷今早到彰化掃街催票，他強調，這張公投票對彰化人健康與未來至關重要，「決定能不能呼吸到健康的一口氣」。對於是否回彰化參選繼續服務，他表態，要讓自己成為「彰化最好的人選」

民眾黨日前主席黃國昌點名，立委張啓楷是最適合披戰袍角逐縣長大位的人選，張啓楷表示，過去曾在彰化縣府工策會擔任總幹事三年，與地方工商界感情深厚。近期更有不少企業界好友與基層鄉親勸進，希望他回彰化服務。他強調，民眾黨上次大選在彰化成績亮眼，藍綠白已呈三分天下，如果有機會參選，一定全力以赴。

他也說，自己擔任立委以來服務案件不斷，至少超過100件，也把自己定義為服務彰化的立委，希望未來能有機會，把經驗和能量投入彰化，真正為大家帶來改變。

張啟楷也說，藍白合作推出人選的部分黨中央一定要談，而民眾黨現在已表達善意，另一方面他們必須從基層開始做，了解民眾、企業各方面心聲，最終看能不能整合成功。

張啓楷掃街結束也出席彰化縣政府舉辦的畜產宣傳活動，與縣長王惠美同坐。他說，王縣長過去非常照顧我，回家真好」，並表示自己在立法院經濟委員會任職，未來鄉親若有農經問題，「找到縣府就找到啓楷」。

彰化縣議員吳韋達也力挺表示，張啓楷積極為地方爭取預算、處理陳情案件專業，如果願意參選縣長，是彰化人的福氣。

「重啟核三」公投將於8月23日登場，民眾黨立委張啓楷今早到彰化掃街催票。圖／民眾黨彰化黨部提供
「重啟核三」公投將於8月23日登場，民眾黨立委張啓楷今早到彰化掃街催票。圖／民眾黨彰化黨部提供
「重啟核三」公投將於8月23日登場，民眾黨成員今早到彰化掃街催票。圖／民眾黨彰化黨部提供
「重啟核三」公投將於8月23日登場，民眾黨成員今早到彰化掃街催票。圖／民眾黨彰化黨部提供

公投 核電 核三 張啓楷 民眾黨 王惠美

延伸閱讀

韓國瑜前親信民眾黨嘉義黨部執行長黃文財請辭 張啓楷選市長添變數

郭智輝：核三延役問題 安全一定要專家決定非用公投

影／京華城案 張啟楷轉述：邱清章捐款助柯辦公室裝潢

彰化300名婆婆媽媽少女心 縣長王惠美攜手跳出台灣「女孩」活力

相關新聞

喝下綠前黨工送的「核水」 楊智伃今曝身體現況

823核三延役公投在即，民進黨北市黨部前副執行長陳聖文昨到國民黨中央送從蘭嶼帶回來的水，國民黨發言人楊智伃出面迎接直接把...

影／請假反罷 盧秀燕籲支持核三延役：終結用肺發電

823大罷免投票，台中市長盧秀燕今請假，為4名藍委反罷。盧秀燕火力全開，批國家能源失衡，核電如果全部關掉，其他縣市的電廠...

張啓楷彰化公投催票與王惠美同坐 表態「要成為最好人選」

「重啟核三」公投將於8月23日登場，民眾黨立委張啓楷今早到彰化掃街催票，他強調，這張公投票對彰化人健康與未來至關重要，「...

跨黨派立委赴屏東考察核三 廠區內「喝水」盼破除謠言

教文委員會召委、藍委葛如鈞率白委劉書彬、麥玉珍，以及綠委徐富癸、鍾佳濱，20日赴屏東核三廠實地考。葛如鈞感謝核安會、台電...

影／黨主席誰接棒？朱立倫籲勿鬆懈、先專注823公投

823第二波罷免投開票進入倒數階段，日前台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜到新店區，力挺立委羅明才反罷免大車掃。國民黨主席朱...

核電重啟要「2前提、3原則」黃國昌：賴清德說的？稱帝了嗎？

核三延役公投23日投票，經濟部長郭智輝昨表示，核電議題，賴清德總統指示要符合「2個必須」「3個原則」。對此，民眾黨主席黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。