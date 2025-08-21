快訊

影／請假反罷 盧秀燕籲支持核三延役：終結用肺發電

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今請假，一早陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今請假，一早陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街。記者趙容萱／攝影

823大罷免投票，台中市長盧秀燕今請假，為4名藍委反罷。盧秀燕火力全開，批國家能源失衡，核電如果全部關掉，其他縣市的電廠必分擔更多的發電的任務、台中要燒更多的煤，中部民眾都要用肺發電，呼籲民眾823支持核三延役，。

盧秀燕今早9時，赴台中市大肚區，陪同台中市第二選區藍委顏寬恒車掃反罷。盧秀燕說，關於核三延役公投，台中第二的選區有全台灣最大的火力發電廠，而且通通是燒煤。台中市民，包括隔壁的南投、彰化等縣市都在用肺發電。

盧秀燕質疑，國家能源失衡，把所有的核電廠全部關掉的話，其他電廠就要幫忙分攤，不要說中火，連南部的興達電廠已經除役了，都還拿出來燒，而且還沒有通知高雄市長陳其邁，陳其邁市長非常的尷尬，因此核電如果全部關掉，其他縣市的電廠必分擔更多的發電的任務、台中要燒更多的煤，我們中部幾個縣市民眾都要用肺發電，是有連帶關係的。

盧秀燕呼籲，民眾站出來，823支持核三延役，否則我們的電廠就要負擔更大任務、我們更要用肺發電，對我們的健康有很大影響，所以823非常的重要。

台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

公投 核電 核三 盧秀燕

相關新聞

喝下綠前黨工送的「核水」 楊智伃今曝身體現況

823核三延役公投在即，民進黨北市黨部前副執行長陳聖文昨到國民黨中央送從蘭嶼帶回來的水，國民黨發言人楊智伃出面迎接直接把...

影／請假反罷 盧秀燕籲支持核三延役：終結用肺發電

823大罷免投票，台中市長盧秀燕今請假，為4名藍委反罷。盧秀燕火力全開，批國家能源失衡，核電如果全部關掉，其他縣市的電廠...

823核三重啟公投 民團籲出門投「不同意票」傳達反核聲量

核三重啟公投周六登場。全國廢核行動平台今邀集多個公民團體於立院群賢樓外召開記者會，呼籲全國公民823務必出門投票，並且投...

張啓楷彰化公投催票與王惠美同坐 表態「要成為最好人選」

「重啟核三」公投將於8月23日登場，民眾黨立委張啓楷今早到彰化掃街催票，他強調，這張公投票對彰化人健康與未來至關重要，「...

跨黨派立委赴屏東考察核三 廠區內「喝水」盼破除謠言

教文委員會召委、藍委葛如鈞率白委劉書彬、麥玉珍，以及綠委徐富癸、鍾佳濱，20日赴屏東核三廠實地考。葛如鈞感謝核安會、台電...

影／黨主席誰接棒？朱立倫籲勿鬆懈、先專注823公投

823第二波罷免投開票進入倒數階段，日前台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜到新店區，力挺立委羅明才反罷免大車掃。國民黨主席朱...

