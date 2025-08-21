影／請假反罷 盧秀燕籲支持核三延役：終結用肺發電

823大罷免投票，台中市長盧秀燕今請假，為4名藍委反罷。盧秀燕火力全開，批國家能源失衡，核電如果全部關掉，其他縣市的電廠必分擔更多的發電的任務、台中要燒更多的煤，中部民眾都要用肺發電，呼籲民眾823支持核三延役，。

盧秀燕今早9時，赴台中市大肚區，陪同台中市第二選區藍委顏寬恒車掃反罷。盧秀燕說，關於核三延役公投，台中第二的選區有全台灣最大的火力發電廠，而且通通是燒煤。台中市民，包括隔壁的南投、彰化等縣市都在用肺發電。

盧秀燕質疑，國家能源失衡，把所有的核電廠全部關掉的話，其他電廠就要幫忙分攤，不要說中火，連南部的興達電廠已經除役了，都還拿出來燒，而且還沒有通知高雄市長陳其邁，陳其邁市長非常的尷尬，因此核電如果全部關掉，其他縣市的電廠必分擔更多的發電的任務、台中要燒更多的煤，我們中部幾個縣市民眾都要用肺發電，是有連帶關係的。