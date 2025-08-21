跨黨派立委赴核三考察 挺核、反核意見交鋒

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
跨黨派立委赴屏東考察核三廠。麥玉珍國會辦公室／提供
教文委員會召委、藍委葛如鈞率白委劉書彬、麥玉珍，以及綠委徐富癸、鍾佳濱，20日赴屏東核三廠實地考。挺核的麥玉珍表示，核三廠延役不只補足台灣缺電問題，更能保障乾淨的能源，減少空污與碳排。反核的徐富癸說，核三廠位於活動斷層與泥岩地層，環境不安全，恐造成永久污染。

麥玉珍認為，核三廠為什麼要停機？這不是技術問題，而是政治問題。40年前選址時，就已經考量過台灣地理位置深受地震及颱風的影響。40年後，技術已大幅進步，安全標準更高，卻仍面臨停機決策，這合理嗎？

麥玉珍表示，綠能科技沒有不好，但台灣面臨的風災、淹水是「現在進行式」。農田鋪滿的光電板遇到豪雨就被沖走，反而對生態及環境造成二次汙染，人民幾百億的納稅錢放水流。

麥玉珍指出，核三廠延役不只補足台灣缺電問題，更能保障乾淨的能源，減少空污與碳排，降低對健康的危害。至於大家擔心的核廢料，第三儲存場已經在規劃中，安全措施逐步到位，這是「解決問題」而不是「逃避問題」。

根據日本國會福島事故真相調查報告指出，福島核災起因為地震及海嘯，但「人禍」才是核心原因：事前未充分評估、事後未採取有效應對，以致釀成核災。

核三雖鄰近海邊，但根據核能安全委員會資料及清大教授葉宗洸表示，廠址海嘯預估最高是12.53公尺，而核三廠距離海平面高15公尺，加上增建海嘯牆，防海嘯高度可達19公尺，因此海嘯不會對核三廠造成任何破壞。且根據台電《核能電廠耐震與防震的安全》資料顯示，核三耐震已達1.384g，遠超出101耐震指數0.3g。

對於核三廠延役再運轉議題，徐富癸強調，核安不是政治遊戲，823公投才是民意的真正表達，應在公投結果出爐後再談政策。本次考察的唯一命題應是「除役確認」，而不是討論尚未發生的「再運轉」。

針對白委考察中聲稱「地震帶不影響核三安全」，徐富癸反駁道，地質學權威已明確指出，核三廠確實位於活動斷層與泥岩地層，不僅有地層下陷疑慮，承載力也不足，至於所謂「深孔處置」核廢技術，更早已遭國際淘汰，在台灣年輕活躍的地質環境下更不可能安全，恐造成永久污染。

徐富癸認為，核安必須建立在專業科學證據，而不是政治口號。恆春半島的發展不應被核三廠侷限，應朝向更多元、多方向的發展目標邁進。他呼籲政府與地方攜手，將討論焦點放在轉型工程與區域長遠建設，讓恆春半島能真正擺脫單一能源設施的陰影，迎向安全與永續的發展。

