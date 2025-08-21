跨黨派立委赴屏東考察核三 廠區內「喝水」盼破除謠言

教文委員會召委、藍委葛如鈞率白委劉書彬、麥玉珍，以及綠委徐富癸、鍾佳濱，20日赴屏東核三廠實地考。葛如鈞感謝核安會、台電與經濟部促成這次考察，跨黨派立委首度進入核三反應器廠房與用過燃料池廠房，並勘查廠區乾貯設施，全面了解核能人力與設施現況。

進入到核三廠內，所有立委都穿上防護衣，在嚴格安全把關的情況下進入考察，顯見台電與廠區在核安上把關，各黨都安心。

葛如鈞表示，這次考察，是立法院正式的監督行程，能源問題關乎台灣經濟發展與國家安全，「不能只在冷氣房裡討論」必須親自走入現場，確認核三廠在安全、技術、人力上的準備情況。

葛如鈞指出，當國際上每年電力供應都以3%-30%成長的情況下，台灣若要跟上世界趨勢，就要讓核三廠延役。在台電的考察報告中可以看到，台灣雖然重啟路徑特殊，但國際間仍有案例可循：

例如美國密西根州palisades、賓州Three Mile island-1、愛荷華州Duane Arnold-1，都是在停機除役後再申請恢復運轉，顯見「除役」後再運轉不僅技術上沒有問題，安全上也不會有疑慮。

至於外界最關心的「核廢料問題」，這次考察，不僅看了廠內的燃料池空間，也去看了位於核三廠西北角的室內乾貯預定地，據台電人員介紹，目前廠內燃料池剩餘的空間，還足夠再放好幾年。且據台電現行的規劃，當正在招標的室內乾貯場未來蓋好後，將可存放3785束的核子燃料。

簡言之，只要不特意拖延怠工，即便核三廠現在立刻恢復運轉，廠內也完全有能力處理重啟所產生出的核廢料，完全不會出現「核廢料放你家」的問題。

葛如鈞表示，此行以「安全至上、科學溝通、務實解方」為原則，感謝前線同仁長年守護電力安全。「我要再次為所有為這樣的電力做出奉獻努力的所有同仁，我要謝謝你們。」

葛如鈞強調，核能議題攸關國家能源安全與民生經濟，所有選項都必須建立在「核安第一、資訊公開、社會共識」的前提上。未來國會將持續監督乾式儲存與再運轉之整備條件，並督促跨部會協力，以專業科學、務實溝通，確保國家電力穩定與地方永續共好。台灣必須要有更多元的能源選擇，不能陷入單一路徑的風險。

產業界也紛紛站出來表態支持核能，和碩董事長童子賢主張「核綠不偏廢」，輝達執行長黃仁勳更公開支持核能，直言台灣需要風電、太陽能與核能等所有能源，才能支撐產業發展。