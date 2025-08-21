影／黨主席誰接棒？朱立倫籲勿鬆懈、先專注823公投

823第二波罷免投開票進入倒數階段，日前台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜到新店區，力挺立委羅明才反罷免大車掃。國民黨主席朱立倫上午也到新店羅明才反罷總部力挺；並一同站上反惡罷、戰獨裁的宣傳車進行大車掃催票，號召民眾站出來反罷免。朱立倫帶領羅明才及支持者，一同高呼周六出門投下不同意罷免票。

朱立倫在面對黨主席選舉的問題時表示，現在的關鍵都是在罷免，包含823反對罷免及823核三延役公投。朱立倫表示，民進黨會不擇手段，尤其在最後階段做出惡霸的行為，要戰戰兢兢的面對。呼籲絕對不能726的大勝利而鬆懈。所以今天特別的幫羅明才反惡罷。