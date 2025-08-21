快訊

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

影／黨主席誰接棒？朱立倫籲勿鬆懈、先專注823公投

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）到新店區力挺立委羅明（左），一同站上掃街車為反惡罷催票。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫（右）到新店區力挺立委羅明（左），一同站上掃街車為反惡罷催票。記者黃義書／攝影

823第二波罷免投開票進入倒數階段，日前台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜到新店區，力挺立委羅明才反罷免大車掃。國民黨主席朱立倫上午也到新店羅明才反罷總部力挺；並一同站上反惡罷、戰獨裁的宣傳車進行大車掃催票，號召民眾站出來反罷免。朱立倫帶領羅明才及支持者，一同高呼周六出門投下不同意罷免票。

朱立倫在面對黨主席選舉的問題時表示，現在的關鍵都是在罷免，包含823反對罷免及823核三延役公投。朱立倫表示，民進黨會不擇手段，尤其在最後階段做出惡霸的行為，要戰戰兢兢的面對。呼籲絕對不能726的大勝利而鬆懈。所以今天特別的幫羅明才反惡罷。

朱立倫表示，羅明才多年來的努力有目共睹，而民進黨集所有全黨的力量，還有罷團惡意抹黑、惡意造謠。因此，我們必須要戰戰兢兢，戒慎恐懼。

823第二波罷免投開票進入倒數，國民黨主席朱立倫（前左二）上午到新店區立委羅明才（前中）支持反罷免，號召選民周六出來投不同意罷免。記者黃義書／攝影
823第二波罷免投開票進入倒數，國民黨主席朱立倫（前左二）上午到新店區立委羅明才（前中）支持反罷免，號召選民周六出來投不同意罷免。記者黃義書／攝影

公投 核電 核三 黨主席 朱立倫

延伸閱讀

美入股台積電變美積電？朱立倫：民進黨是移山者

川普稱風電、光電是世紀騙局 朱立倫：民進黨違反世界潮流

盧、朱不接國民黨主席引焦慮 朱立倫：823前全力反惡罷

幫「老同事」羅明才打氣 盧秀燕喊：823完封…內閣全面改組希望愈大

相關新聞

喝下綠前黨工送的「核水」 楊智伃今曝身體現況

823核三延役公投在即，民進黨北市黨部前副執行長陳聖文昨到國民黨中央送從蘭嶼帶回來的水，國民黨發言人楊智伃出面迎接直接把...

影／請假反罷 盧秀燕籲支持核三延役：終結用肺發電

823大罷免投票，台中市長盧秀燕今請假，為4名藍委反罷。盧秀燕火力全開，批國家能源失衡，核電如果全部關掉，其他縣市的電廠...

823核三重啟公投 民團籲出門投「不同意票」傳達反核聲量

核三重啟公投周六登場。全國廢核行動平台今邀集多個公民團體於立院群賢樓外召開記者會，呼籲全國公民823務必出門投票，並且投...

張啓楷彰化公投催票與王惠美同坐 表態「要成為最好人選」

「重啟核三」公投將於8月23日登場，民眾黨立委張啓楷今早到彰化掃街催票，他強調，這張公投票對彰化人健康與未來至關重要，「...

跨黨派立委赴屏東考察核三 廠區內「喝水」盼破除謠言

教文委員會召委、藍委葛如鈞率白委劉書彬、麥玉珍，以及綠委徐富癸、鍾佳濱，20日赴屏東核三廠實地考。葛如鈞感謝核安會、台電...

影／黨主席誰接棒？朱立倫籲勿鬆懈、先專注823公投

823第二波罷免投開票進入倒數階段，日前台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜到新店區，力挺立委羅明才反罷免大車掃。國民黨主席朱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。