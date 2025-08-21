喝下綠前黨工送的「核水」 楊智伃今曝身體現況

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨將放在蘭嶼一夜象徵「核水」的瓶裝水送到國民黨中央，被發言人楊智伃一口乾杯。記者林雍琁／攝影
民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨將放在蘭嶼一夜象徵「核水」的瓶裝水送到國民黨中央，被發言人楊智伃一口乾杯。記者林雍琁／攝影

823核三延役公投在即，民進黨北市黨部前副執行長陳聖文昨到國民黨中央送從蘭嶼帶回來的水，國民黨發言人楊智伃出面迎接直接把水喝掉引發熱議。楊智伃今天陪同國民黨主席朱立倫到新店掃街時受訪表示，「我喝完這個水到現在都還活著，也沒有變異」，代表這些水是安全無虞，呼籲民進黨前黨工不用製造與散播謠言。

國民黨主席朱立倫說，國民黨年輕同仁不畏民進黨無理或反智的瞎搞挑釁，民進黨已經變成民主退步黨。

昨陳聖文送水被破解，他稱是被國民黨威權擋下。楊智伃說，民進黨執政第10年，國民黨已經在野這麼多年，擋下陳與青鳥的是他們對能源政策理性討論的無知；陳在網路上發文說要來送水，他們都到門口迎接，還在他面前「shot掉一整瓶」，難道還不夠尊榮與禮遇？

陳聖文指水來自蘭嶼，被質疑汙名化蘭嶼，楊智伃說，大家都希望台灣能源政策發展可訴諸理性討論，蘭嶼民眾當然會覺得陳把瓶水汙名化，相信蘭嶼民眾會覺得很奇怪「這些水我們平常都在喝啊！」怎麼到了綠營嘴巴裡，這些水、這些食物好像都不能吃、不能喝了？不需要用戲謔方式討論核廢料或是核能議題。

楊智伃昨喝水行為一夕漲粉，被問到陳聖文行為算不算「送頭」？楊智伃說，民進黨青鳥常常來到黨部前面送頭，每次都學不乖，他們透過年輕人創意、年輕人的直球對決，讓青鳥看見他們其實真正要抗議的從來都不是國民黨，而是製造仇恨對立、洗腦的民進黨。

楊智伃呼籲，希望大家能一起關注8月23日公投出來，投下同意票，為台灣的能源政策留下一個穩定、永續，且是非碳家園的選項。

公投 核電 核三 蘭嶼 楊智伃

