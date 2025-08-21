核電重啟要「2前提、3原則」黃國昌：賴清德說的？稱帝了嗎？

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌上午車隊掃街宣傳公投受訪。記者楊正海/攝影
核三延役公投23日投票，經濟部長郭智輝昨表示，核電議題，賴清德總統指示要符合「2個必須」「3個原則」。對此，民眾黨主席黃國昌今怒批，接下來很可怕，一切就是賴清德說了算；賴清德什麼時候稱帝？稱皇？

郭智輝昨出席立法院經濟委員會針對「協助中小企業災後復原辦理情況」報告並備質詢時，他表示，對於核電議題，總統賴清德的指示很清楚，經濟部也會遵循這個方向，但核能安全不能用公投決定。

黃國昌上午車隊掃街宣傳公投受訪指出，針對民進黨錯誤的能源政策，大家一定要全部都出來投票。如果大家不出來投票的話，接下來很可怕，一切就是賴清德說了算。

他說，昨天郭智輝的詢答，針對核電重啟，要有2個前提、3個原則，這是哪一部法律規定的？這是賴清德說的？奇怪了，在郭智輝的心中，台灣法律的規定比不上賴清德個人口頭講出來的話？

黃國昌表示，台灣現在是法治國家、還是帝制國家？賴清德什麼時候稱帝？賴清德什麼時候稱皇？賴清德所講的2原則3前提「請問規定在什麼地方？」

黃國昌指出，請郭智輝部長好好回去複習核管法和公民投票法的規定。公民投票只要多數的台灣人民認同，在沒有安全疑慮的情況之下重啟核電，經濟部就必須要去做。這是法律上的義務，不是架空法律的要件，逃避自己法律上的義務，然後用賴清德嘴巴所說的2前提、3原則。

他說，台灣是法治國家，不是帝制國家，賴清德是總統，但不是台灣的皇帝。憑什麼他嘴巴講出來的話，竟然成為到底要不要重啟核電的法律要件？台灣的民主法治，在民進黨長期執政下，可能當老大當習慣，不斷沉淪、不斷墮落。

公投 核電 核三

