核廢料「不是辦喝水比賽」黃國昌怒批：又一個小丑出來
前民進黨前北市黨部副執行長陳聖文昨帶著「蘭嶼廢料」瓶裝水，到國民黨中央黨部，結果被國民黨發言人楊智伃一口喝掉。陳聖文則在臉書說「你們以為把水喝掉很光榮？」對此，民眾黨主席黃國昌上午受訪批評，「民進黨一個小丑一個小丑推出來」。
黃國昌上午宣傳823核三延役公投，展開車隊掃街，針對陳。陳聖文的臉書發文，他指出，過去的民主進步黨在黨外時期的時候，雖然沒有什麼資源，穿草鞋，但是都可以吸引到很有理想性，而且很有能力跟年輕世代來參與政治。
他說，到了2025年的民主進步黨，長期執政進入第9年，手上握有龐大的資源，結果看到民進黨最近的表現，「一個小丑一個小丑推出來」，讓人看了覺得不勝唏噓。
