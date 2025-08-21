送「核水」遭網爆！被挖選議員、殯葬小開 陳聖文嘆：公投議題被模糊

民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨將放在蘭嶼一夜象徵「核水」的瓶裝水送到國民黨中央，被發言人楊智伃一口乾杯，事後不少網友到陳粉專攻擊蹭聲量，更挖出其要選議員、殯葬業小開等，陳表示自己目的很單純，就是想要大家重視核廢料議題，國民黨非但不正面回應，還模糊焦點攻擊他，「不是生氣，而是難過」。

陳聖文強調，自己這趟到蘭嶼目的很單純，就是喚起各界重視，如果有核電廠就有核廢料的問題，跟他是否選舉、家世都沒有關係，然而國民黨卻刻意模糊焦點，甚至所有藍營政治人物、側翼跑到他的粉專去攻擊他，「我不是生氣，我是難過」，一個後天就要公投議題卻被模糊成政治口水。

陳聖文說，核廢料儲存場要蓋在哪絕對是政府必須考慮到的問題，「就連要蓋殯儀館、焚化爐在地居民都會有極大反彈」，更何況是這種有危險信的建設，且當初擔任新北市長朱立倫都曾反對核廢料放新北，今天提出的議題內容是要大家重視，也希望藍營政治人物能夠理性看待問題。

陳昨晚也在臉書發文指出，「如果核廢料真的安全，為什麼要丟給蘭嶼四十年不聞不問？」過去盧秀燕、侯友宜、林姿妙、朱立倫、黃國昌都曾說過反對核能或無法保證核能安全話語，如今卻跨越時空，「自己打自己的臉。」當問題擺在眼前，更四十年如一日地逃避責任，甚至「解決不了問題，就先解決提出問題的人。」

陳聖文強調，昨天他送水到國民黨部被擋下，就是國民黨那套威權DNA的翻版，「不讓你進門，不准你質疑，更不准你把問題搬到他們眼前，始終如一」，但卻一直沒有辦法回到真正核心問題核廢料要放哪裡，國民黨唯一會做的，就是把問題推給下一代，把風險丟給外島，把謊言繼續講下去。