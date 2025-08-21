憂投票率低？蔣萬安下午首度公投車掃：能源政策關鍵決定

823核三延役公投周六投票，北市長蔣萬安今下午與國民黨立委賴士葆車隊掃街，由於距投票日倒數僅兩天，是否擔心投票率太低？蔣表示，這一張公投票是台灣未來能源政策的關鍵性決定，呼籲823出來投公投票。

蔣萬安今天上午出席國小校長會議，下午也將首度為這次的823核三延役公投車隊掃街，媒體今天也問蔣，距離投票倒數兩天，是否擔心這次核三延役公投投票率太低？

蔣萬安今天受訪說，726與823不一樣，8月23日除了有七個選區罷免，還有一張公投選票，是對於台灣未來能源政策的關鍵性決定，所以再度呼籲所有朋友，823出來投下這一張公投選票。

蔣說，因為這不僅攸關台灣能源政策，也是民主的展現，這次年滿18歲就可以出來投這張公投票，呼籲大家行使公民權，周六一起出來投公投票。