快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

憂投票率低？蔣萬安下午首度公投車掃：能源政策關鍵決定

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席國小校長會議。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席國小校長會議。記者林麗玉／攝影

823核三延役公投周六投票，北市長蔣萬安今下午與國民黨立委賴士葆車隊掃街，由於距投票日倒數僅兩天，是否擔心投票率太低？蔣表示，這一張公投票是台灣未來能源政策的關鍵性決定，呼籲823出來投公投票。

蔣萬安今天上午出席國小校長會議，下午也將首度為這次的823核三延役公投車隊掃街，媒體今天也問蔣，距離投票倒數兩天，是否擔心這次核三延役公投投票率太低？

蔣萬安今天受訪說，726與823不一樣，8月23日除了有七個選區罷免，還有一張公投選票，是對於台灣未來能源政策的關鍵性決定，所以再度呼籲所有朋友，823出來投下這一張公投選票。

蔣說，因為這不僅攸關台灣能源政策，也是民主的展現，這次年滿18歲就可以出來投這張公投票，呼籲大家行使公民權，周六一起出來投公投票。

公投 核電 核三

延伸閱讀

李四川不排斥選新北 蔣萬安今天不唱歌改用12字稱讚

為愛放手？李四川鬆口不排斥選新北 蔣萬安反應曝光

不能只開幕人潮洶湧 蔣萬安舉太座經驗：市場改建要升級

蔣萬安拋找童子賢組閣 卓榮泰酸不要急…北市1句話反擊

相關新聞

喝下綠前黨工送的「核水」 楊智伃今曝身體現況

823核三延役公投在即，民進黨北市黨部前副執行長陳聖文昨到國民黨中央送從蘭嶼帶回來的水，國民黨發言人楊智伃出面迎接直接把...

核廢料「不是辦喝水比賽」黃國昌怒批：又一個小丑出來

前民進黨前北市黨部副執行長陳聖文昨帶著「蘭嶼廢料」瓶裝水，到國民黨中央黨部，結果被國民黨發言人楊智伃一口喝掉。陳聖文則在...

送「核水」遭網爆！被挖選議員、殯葬小開 陳聖文嘆：公投議題被模糊

民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨將放在蘭嶼一夜象徵「核水」的瓶裝水送到國民黨中央，被發言人楊智伃一口乾杯，事後不少網友...

核電重啟要「2前提、3原則」黃國昌：賴清德說的？稱帝了嗎？

核三延役公投23日投票，經濟部長郭智輝昨表示，核電議題，賴清德總統指示要符合「2個必須」「3個原則」。對此，民眾黨主席黃...

823公投當天可宣傳 黃國昌：規畫「快閃」從南到北大串連

第二波罷免在8月23日，將和重啟核三公投一起投票。民眾黨主席黃國昌今表示，依照現行的法制，公投跟選舉罷免不一樣，公投當天...

憂投票率低？蔣萬安下午首度公投車掃：能源政策關鍵決定

823核三延役公投周六投票，北市長蔣萬安今下午與國民黨立委賴士葆車隊掃街，由於距投票日倒數僅兩天，是否擔心投票率太低？蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。