郭智輝：核三延役問題 安全一定要專家決定非用公投

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

核三延役公投本周六投票，經濟部長郭智輝昨天在立法院詢答時表示，核三廠是不是安全，必須由專家來決定，不是靠民調來決定，安全這個命題，絕對不能靠民調來決定。

民眾黨立委張啓楷質詢時表示，核三廠很安全，安全評比是國際模範生，為何不能延役？郭智輝表示，若循張啓楷意思，難道意味著核一、核二、核四就不安全嗎？否則為何不能都延役？且為什麼核三廠在屏東，延役與否是屏東人在忍受，卻要由全國的人來決定？

張啓楷指出，不只是核三廠附近四鄉鎮的居民有超過七成以上，都要求核三要延役，整體民調看來，屏東人支持核三延役比率還是比較高的，要去看民調，不要自己以為賴清德總統不要核三，就要汙名化核三。

郭智輝指出，他所言都是本於專業，核三廠要不要延役，賴總統已經講得非常清楚，「兩個必須、三個原則」，只要符合就可以延役，今天公投題目是核三廠延役，這不是一個確實的命題，要討論的應該是核電要不要延役，而不是核三要不要延役。郭說，只要是正確的命題、正確的事，他一定都支持。

