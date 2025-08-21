核三重啟公投 藍營籲投同意票

核三重啟公投周六投票。民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨到國民黨中央黨部前「踢館」，將藍白政治人物發送的瓶裝水從蘭嶼核廢料貯存場帶回，開嗆力挺核三延役的國民黨應身體力行把水喝下去，未料，國民黨發言人楊智伃當場扭開瓶蓋一口喝下，還讚：「好喝！」陳聖文一度愣住，還提醒攝影機不要給楊智伃鏡頭。

國民黨副發言人陳暉說，陳聖文把完整未開封的瓶裝水帶過去再帶回來，「就變成核廢料水了？這到底是反核還是反智？」

國民黨立委徐巧芯等人隨後也直播，開箱蘭嶼核廢料貯存場「新鮮直送的礦泉水」，呼籲大家八月廿三日出門投下公投「同意」票。

立法院教育及文化委員會成員昨到核三廠考察，國民黨立委葛如鈞說，這次考察希望能確保核工人才、核三人力及相關條件、狀態都沒問題。民進黨立委徐富癸說，八二三公投很不合理，為何不把核一、核二納入討論及公投，只挑核三？

屏東縣長周春米昨天一早率領多名農漁會幹部與觀光界代表站在屏東市街頭，晚間也在縣立體育場參加愛屏東鄉土之夜，呼籲大家投不同意票。

在罷免投票部分，七名藍營立委展開最後拜票衝刺。立法院長韓國瑜昨到台中替江啟臣、楊瓊瓔車隊掃街。台中市長盧秀燕今請假一天連四場輔選反罷免。