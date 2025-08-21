快訊

川普稱風電、太陽能發電「世紀騙局」 指控光電殘害農民

聽新聞
0:00 / 0:00

核三重啟公投 藍營籲投同意票

聯合報／ 本報記者／連線報導

核三重啟公投周六投票。民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨到國民黨中央黨部前「踢館」，將藍白政治人物發送的瓶裝水從蘭嶼核廢料貯存場帶回，開嗆力挺核三延役的國民黨應身體力行把水喝下去，未料，國民黨發言人楊智伃當場扭開瓶蓋一口喝下，還讚：「好喝！」陳聖文一度愣住，還提醒攝影機不要給楊智伃鏡頭。

國民黨副發言人陳暉說，陳聖文把完整未開封的瓶裝水帶過去再帶回來，「就變成核廢料水了？這到底是反核還是反智？」

國民黨立委徐巧芯等人隨後也直播，開箱蘭嶼核廢料貯存場「新鮮直送的礦泉水」，呼籲大家八月廿三日出門投下公投「同意」票。

立法院教育及文化委員會成員昨到核三廠考察，國民黨立委葛如鈞說，這次考察希望能確保核工人才、核三人力及相關條件、狀態都沒問題。民進黨立委徐富癸說，八二三公投很不合理，為何不把核一、核二納入討論及公投，只挑核三？

屏東縣長周春米昨天一早率領多名農漁會幹部與觀光界代表站在屏東市街頭，晚間也在縣立體育場參加愛屏東鄉土之夜，呼籲大家投不同意票。

在罷免投票部分，七名藍營立委展開最後拜票衝刺。立法院長韓國瑜昨到台中替江啟臣、楊瓊瓔車隊掃街。台中市長盧秀燕今請假一天連四場輔選反罷免。

公投 核電 核三

延伸閱讀

823公投前立院教育文化委員會考察核三 藍綠白委立場相異各說各話

影／核三延役公投前 立院朝野立委考察核三廠

堅持核能是能源目前最優解 葛如鈞：電力現在夠用…未來絕不夠

核三延役公投前 葛如鈞率跨黨派委員赴核三廠考察

相關新聞

核三重啟公投 藍營籲投同意票

核三重啟公投周六投票。民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨到國民黨中央黨部前「踢館」，將藍白政治人物發送的瓶裝水從蘭嶼核廢...

核三公投倒數 曾文生：應先安檢與補強再由人民決定

核三重啟公投23日投票，台電董事長曾文生今天表示，核電重啟有核安、核廢、人民同意等3個前提必須滿足，他並重申，公投應在完...

核三補助爭議 侯漢廷批郭智輝：應傾聽地方聲音而非傲慢

經濟部長郭智輝上周在立法院稱恆春人挺核三是為敦親睦鄰費，台北市議員侯漢廷在網路直播節目志聖鮮思表示，郭智輝稱支持核電者都...

守護台灣！反核三重啟公投 周春米：不能把核廢料留給下一代

8月23日舉行核三重啟公投，今晚屏南社區大學主辦「愛屏東顧鄉土之夜」約六千人齊聚屏東縣立體育館，縣長周春米說，823重啟...

挺公投、反惡罷宣講今晚前進新竹 黃國昌：公投不無聊也非廢話

核三重啟公投、新竹縣藍委林思銘罷免案將於8月23日投票，由立委羅智強發起的「挺公投反惡罷」活動今晚前進新竹市，羅智強與民...

陳聖文帶「蘭嶼水」踢館被反殺 藍：到底是反核還是反智？

核三重啟公投周六登場，民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文今將國民黨與民眾黨政治人物發送的瓶裝水，從蘭嶼核廢料貯存場帶回國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。