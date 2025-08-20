核三公投倒數 曾文生：應先安檢與補強再由人民決定

核三重啟公投23日投票，台電董事長曾文生今天表示，核電重啟有核安、核廢、人民同意等3個前提必須滿足，他並重申，公投應在完成安檢與補強工作、揭露殘餘風險後再進行，由人民做出決定。

曾文生接受「有話鏡來講」節目專訪表示，核能在台灣要不要使用已爭論很久，以電力公司來說，在社會取得一定共識再使用比較穩定。例如，日本核災後核能機組停機，至今恢復機組也有限，台灣應無法承受此狀況，意即高比例機組同時停下檢查的壓力。

他說，先不談執照到期重啟，光是延役就要做很多檢查，其中有一關鍵是老化分析，須評估經過運轉設備老化狀況，假設延役10年，設備能否支持未來10年安全運轉，都要遵循全球核能安全監管機關、核電廠運作協會規範，所以台電進行自我安全檢查之外，也會做同儕檢查，並就弱點進行必要設備更換、補強工作。

他重申，核電使用3前提包含安全確保、核廢料處理、人民同意，而所謂風險管控，指的是風險降低程度，但無法百分百安全無虞，台電依照科學程序做好安檢工作、找到核廢料處理方式，最後再由人民公投決定，是否接受補強工作後所剩風險，包含能否抵擋發生機率低的強震。

核廢料方面，曾文生不諱言，全球處理廢料都有一定難度，北歐主要是芬蘭、瑞典較有進展，但確實是大工程，要挖孔、建隧道、蓋核廢料儲藏空間，牽涉核擴散管制，等於同時要對抗天災、人禍。

至於民眾黨主席黃國昌倡議芬蘭使用核廢料處置嶄新技術「深孔地質處置（DBD）」，他表示，台灣位處地震帶，地質不如歐洲穩定，DBD概念在台灣仍具挑戰。

他指出，另一方面，高階核廢料1、10、100萬年都用乾貯處置未必不行，但要花費多少人力「看著它、保護著它」，這些經費納入發電成本是否划算，則是經濟問題。安全是一項前提，但台電畢竟電力公司，也須考慮經濟問題，所以一直在台灣有限條件下尋找合理地點、意即穩定大岩石，向下鑽類似地下室空間，安頓用過高階核廢料。