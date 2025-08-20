核三補助爭議 侯漢廷批郭智輝：應傾聽地方聲音而非傲慢

經濟部長郭智輝上周在立法院稱恆春人挺核三是為敦親睦鄰費，台北市議員侯漢廷在網路直播節目志聖鮮思表示，郭智輝稱支持核電者都是貪財和愛錢，跟民進黨認為大罷免失敗是因為民眾貪普發現金1萬元，他們不願意了解反對者想什麼，郭智輝的說法只展現傲慢的大老闆心態，根本不願去了解當地民眾心中真正的想法，還語帶威脅。

節目主持人清華大學兼任助理教授何志勇表示，若要比較嫌惡設施的回饋金，核三廠不如蘭嶼核廢料貯存場的回饋補償金、台中火力發電廠、桃園機場和焚化爐。

何志勇表示，核三敦親睦鄰費其實每個人僅補助每月電費150元，並沒有很多；相比蘭嶼核廢料貯存場的回饋補償金22.5億，若每人一次分可得49.5萬，之後每三年還有2.2億補償；台中火力發電廠2020年也有2.2億；桃園機場噪音防制每年有3億；焚化爐1噸垃圾也補償200元到700元不等。這些大多都高於核電廠對個人補助金的規模，郭智輝如果認為恆春居民是為了150元才支持核三，根本侮辱人。