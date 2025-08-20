守護台灣！反核三重啟公投 周春米：不能把核廢料留給下一代

8月23日舉行核三重啟公投，今晚屏南社區大學主辦「愛屏東顧鄉土之夜」約六千人齊聚屏東縣立體育館，縣長周春米說，823重啟公投攸關屏東人性命與產業，「我們要為屏東人爭公平，保護屏東人，不能將核廢料留給下一代」。

距離8月23日核三重啟公投只剩三天，恆春在地的屏南社區大學號召公民團體今晚在屏東體育館舉辦「愛屏東、顧鄉土之夜」，最後民眾在歌聲中，排成台灣形狀後用手機手電筒，象徵點亮台灣。

縣長周春米說，非核家園已是台灣社會共識，40年來核三廠從來都沒有提過要重啟，一夕之間卻讓2000萬公民決定68萬屏東人的命運，這非常荒謬！「這場公投是霸凌屏東、欺負屏東，更浪費11億公帑」。

周春米說，今年是恆春建城150周年，本要歡歡喜慶祝，如今這場公投讓恆春民眾人心惶惶，屏東是農漁大縣，若是發生核汙染，重創產業，「我們對孩子有責任，絕不能把核廢料留給下一代！823公投請全國人民堅定投下不同意」，堅決守護台灣、守護屏東。

立委徐富癸說，今天民眾黨率教育文化委員會立委到恆春考察核三廠，現場甚至有立委說出「核三廠有出過意外嗎？」讓人十分氣憤，「如果有意外的話，我們今天還能坐在這裡嗎？」這些立委為了惡質的政治鬥爭，罔顧屏東縣民的安全，屏東人在823一定要出來投下不同意。

立委鍾佳濱說，2021年核四也曾公投，當時屏東的鄉親投下不同意，核三廠一樣要投不同意，全台灣的人都在看屏東人表態，請大家一定要出來投下不同意，把不同意票衝高，讓其他縣市看到屏東人的態度，「我們不要危險的核三廠！」

立委伍麗華說，1975年行政院核定將核廢料儲存在蘭嶼，期間許多立委都曾就此議題質詢，如今蘭嶼仍然無法擺脫核汙染的命運，這是一個先例，一旦同意了，未來將核汙染留給世世代代。核一、核二除役，電價沒上漲，不良政客卻以「電費飆漲」誆騙民眾，用公投讓核三延役，南電北送，風險卻讓屏東人承擔，這樣公平嗎？

地球公民基金會董事長李根政表示，核三核安紀錄顯示風險極高，曾發生停電、火災、設備異常等事故，最恐怖的是差點發生「爐心熔毀」事故，且核三廠有活動斷層通過，若發生地震，不是耐強震就能避免的災害。