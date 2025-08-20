挺公投、反惡罷宣講今晚前進新竹 黃國昌：公投不無聊也非廢話

核三重啟公投、新竹縣藍委林思銘罷免案將於8月23日投票，由立委羅智強發起的「挺公投反惡罷」活動今晚前進新竹市，羅智強與民眾黨主席黃國昌、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、惡罷退散志工團團長蔡壁如、林思銘都到場宣講，黃國昌說，公投通過後，行政機關就有義務實施，這不無聊也不是廢話。

今晚活動會場內外湧入約400多名支持者，有支持者高舉「反空汙、低電價」、「核三公投投同意」等看板，特別的是，現場也有清大學生參與，顯示出核三延役議題已是全民關注議題。

「挺公投、反惡罷」宣講活動今晚由時事評論員、YouTuber歷史哥李易修、民眾黨台北市議員林珍羽主持，來賓邀來剛挺過罷免，也是活動發起人之一的藍委羅智強，鄭正鈐、廖偉翔和徐巧芯及國民黨新竹市黨部主委李縉穎、這次同樣面臨罷免的林思銘也到場。

黃國昌指出，這場公投由民眾黨提案，國民黨支持，立院決定舉辦，公投主文寫的是「是否同意經過主管機關確認無安全顧慮審核安全後使用核能」，卻被民進黨一堆立委與親媒體人稱說公投主文是廢話且毫無意義，包括重啟核三公投第四場意見發表會，對方派的年輕女生在台上也這麼說。

黃國昌說，其他人這樣說他都可以諒解，畢竟可能對法條不熟，但綠委說出這種言論，就代表立院在修法時都在睡覺，因為核子反應器設施管制法第六條規定，就是「經營者經過主管機關確認無安全顧慮」，經營者是台電，卻從未申請過核三延役，因此，人民正在透過公投告訴政府，大家要用核電，不准再繼續不作為。

黃國昌指出，公投通過後，行政機關就有義務實施，這不無聊也不是廢話，最過分的就是經濟部長郭智輝，郭用行動告訴民眾綠營不相信法治，相信皇帝制，郭說公投沒有意義，安全不能拿來公投，核電要重啟必須遵循「兩個必須與三個原則」，這其實是郭在附和賴清德總統的話，郭明知行政機關有義務，卻還要配合綠營，只有賴清德講的話是聖旨，法律條文卻被看成垃圾，事實上，原因在於郭知道自己要下台，如今正進行官位保衛戰，緊抱賴清德大腿，民進黨現在的奧步，就是想盡辦法讓大家不要去投票。

林思銘指出，他最近瘦很多，因為罷團不斷對他造謠抹黑，但他勇者無懼，8月23日罷免一定要挺過。他說，這幾年民進黨一黨獨大，掌控行政立法就為所欲為，對於想要立的法，沒有不通過的。事實上，在2018年以核養綠公投案就已經通過，但民進黨無視民意不執行，這一次大家要再用公投選票、要用更大的民意告訴民進黨，大家要核能。