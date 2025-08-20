陳聖文帶「蘭嶼水」踢館被反殺 藍：到底是反核還是反智？

核三重啟公投周六登場，民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文今將國民黨與民眾黨政治人物發送的瓶裝水，從蘭嶼核廢料貯存場帶回國民黨中央黨部來踢館。國民黨副發言人陳暉說，陳聖文把完整未開封的瓶子帶過去再帶回來，就變成核廢料水了？這到底是反核還是反智？

陳聖文先前揚言，要帶「朱立倫、黃國昌、蔣萬安、徐巧芯、羅智強」送給選民的礦泉水到蘭嶼核廢料貯存場，再帶回台北給他們喝。陳聖文今帶著瓶裝水現身國民黨中央黨部，被國民黨發言人楊智伃當場攔胡，一口喝下。網友嘲諷陳聖文可憐、被國民黨反殺。

陳暉表示，光是把水帶到蘭嶼核廢料貯存場再帶回來，就可以聲稱是「核廢料水」，這個邏輯讓人看不懂。他說，陳聖文甚至不是去裝貯存場附近的自來水、家用水或海水，就是把完整未開封的瓶裝水帶過去，再帶回來，就說是核廢料水，以為大家不敢喝了？

陳暉諷刺稱，他先把新台幣帶去美國再帶回來，買東西的時候就可以說這是美元了吧？此外，陳聖文上次選舉的口號是「做什麼事情都要全力以赴」，不知道這次翻車，算不算是「全力已覆」的一種。