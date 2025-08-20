快訊

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

火速切割？郭智輝稱「已討論匯價回到31元」 央行發聲明澄清

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

陳聖文帶「蘭嶼水」踢館被反殺 藍：到底是反核還是反智？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯、桃園市議員凌濤與國民黨發言人楊智伃在黨部直播，開箱蘭嶼核廢料貯存場「新鮮直送的礦泉水」。圖／國民黨提供
國民黨立委徐巧芯、桃園市議員凌濤與國民黨發言人楊智伃在黨部直播，開箱蘭嶼核廢料貯存場「新鮮直送的礦泉水」。圖／國民黨提供

核三重啟公投周六登場，民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文今將國民黨與民眾黨政治人物發送的瓶裝水，從蘭嶼核廢料貯存場帶回國民黨中央黨部來踢館。國民黨副發言人陳暉說，陳聖文把完整未開封的瓶子帶過去再帶回來，就變成核廢料水了？這到底是反核還是反智？

陳聖文先前揚言，要帶「朱立倫、黃國昌、蔣萬安、徐巧芯、羅智強」送給選民的礦泉水到蘭嶼核廢料貯存場，再帶回台北給他們喝。陳聖文今帶著瓶裝水現身國民黨中央黨部，被國民黨發言人楊智伃當場攔胡，一口喝下。網友嘲諷陳聖文可憐、被國民黨反殺。

陳暉表示，光是把水帶到蘭嶼核廢料貯存場再帶回來，就可以聲稱是「核廢料水」，這個邏輯讓人看不懂。他說，陳聖文甚至不是去裝貯存場附近的自來水、家用水或海水，就是把完整未開封的瓶裝水帶過去，再帶回來，就說是核廢料水，以為大家不敢喝了？

陳暉諷刺稱，他先把新台幣帶去美國再帶回來，買東西的時候就可以說這是美元了吧？此外，陳聖文上次選舉的口號是「做什麼事情都要全力以赴」，不知道這次翻車，算不算是「全力已覆」的一種。

公投 核電 核三 蘭嶼 國民黨 核廢料 楊智伃 徐巧芯

延伸閱讀

影／批民進黨五大奧步 國民黨公布新CF宣傳反鬥爭

反核團體：823核三延役不同意 守護亞洲第一非核家園

中常委關切黨主席改選 林寬裕：朱立倫交棒心願未變

「核水」送國民黨中央被一口乾掉 陳聖文嗆搞錯重點：很光榮？

相關新聞

陳聖文帶「蘭嶼水」踢館被反殺 藍：到底是反核還是反智？

核三重啟公投周六登場，民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文今將國民黨與民眾黨政治人物發送的瓶裝水，從蘭嶼核廢料貯存場帶回國民...

日本自民黨青年局拜會民眾黨 仰賴核能穩定供電有共識

日本自民黨青年局今天拜會台灣民眾黨，談及在追求再生能源目標的同時，仍需仰賴核能作為穩定基礎電力，台日兩國都要嚴肅面對核安...

「核三延役是霸凌屏東」 徐富癸：應確認除役、推動地方多元發展

教育文化委員會今天赴核三廠再運轉進行考察，對於核三廠延役再運轉議題，民進黨立委徐富癸表示，核安不是政治遊戲，必須達到核安...

反核團體：823核三延役不同意 守護亞洲第一非核家園

綠色公民行動聯盟與台灣氣候行動網絡研究中心今召開記者會，發布9個國際環保組織與9位國際能源學者聲援信，呼籲各方本周六核三...

掃市場籲核三延役投同意 黃珊珊：台灣不應輕易放棄低碳排核電

核三延役公投本周六登場，民眾黨立委黃珊珊今天上午到基隆走訪安樂市場和成功市場宣傳核三延役的重要性，並號召大家投下同意票。...

「核三重啟不同意」屏南社大核三門口抗議 民眾高喊：不要霸凌屏東人

823公投在即，立法院教育及文化委員會今日到核三廠，考察再繼續運轉的整備情形。屏南社區大學校長江國樑號召40、50名恆春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。