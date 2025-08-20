日本自民黨青年局拜會民眾黨 仰賴核能穩定供電有共識

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
日本自民黨青年局海外研修團拜會民眾黨，民眾黨秘書長周榆修（左）會見訪團團長中曾根康隆（右）。圖／台灣民眾黨提供
日本自民黨青年局海外研修團拜會民眾黨，民眾黨秘書長周榆修（左）會見訪團團長中曾根康隆（右）。圖／台灣民眾黨提供

日本自民黨青年局今天拜會台灣民眾黨，談及在追求再生能源目標的同時，仍需仰賴核能作為穩定基礎電力，台日兩國都要嚴肅面對核安議題。民眾黨秘書長周榆修表示，民眾黨積極推動核三重啟公投，確保產業與國防安全，希望兩國共同思考多層次合作。

民眾黨晚間透過新聞稿指出，日本自民黨青年局局長中曾根康隆率海外研修團一行，超過60位日本地方議員、民間及學生團體代表，拜會民眾黨，雙方舉行座談會交流。

周榆修致詞表示，台灣與日本同為海島型國家，十分仰賴天然氣及石油等能源進口，民眾黨主張務實評估核能發展，以因應能源轉型與地緣政治風險，並且積極推動核三重啟公投，確保產業與國防安全，希望兩國共同深化產業與國防等多層次合作。

民眾黨立委林憶君則提及，日本自民黨青年局去年8月拜訪花蓮，就去年4月的花蓮強震表達慰問之意，此舉體現台灣與日本雙方深厚的情誼。

中曾根康隆指出，當前在追求再生能源的目標之下，仍需仰賴核能作為穩定的基礎電力供應，而台灣與日本也必須嚴肅面對核能安全議題。

此外，雙方也就如何凝聚青年支持交換經驗。周榆修表示，民眾黨成為台灣年輕人最支持的政黨，關鍵就在於重視年輕人的聲音，對內與朝野各政黨競爭，對外則團結為台灣努力；針對民眾黨的自媒體經營，周榆修說，國內主流媒體被兩大黨掌控，民眾黨設立攝影棚固定製播節目，靈活運用社群媒體傳達政策理念。

民眾黨政策會執行長賴香伶說，面對地緣政治衝擊下的潛在能源危機，民眾黨持續推動本周登場的核三重啟公投。

公投 核電 核三 日本 再生能源 台灣民眾黨

