「核三延役是霸凌屏東」 徐富癸：應確認除役、推動地方多元發展

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委徐富癸表示，核三延役是霸凌屏東，應確認除役、推動地方多元發展。圖／徐富癸辦公室提供
民進黨立委徐富癸表示，核三延役是霸凌屏東，應確認除役、推動地方多元發展。圖／徐富癸辦公室提供

教育文化委員會今天赴核三廠再運轉進行考察，對於核三廠延役再運轉議題，民進黨立委徐富癸表示，核安不是政治遊戲，必須達到核安無虞、核廢有解、社會共識三項條件，才能確保安全。

徐富癸指出，國民黨主席朱立倫民眾黨立委黃國昌過去都承諾「2025非核家園」一定要實現，如今新北核一、核二已除役，卻要留下屏東核三延役，這是對屏東的不公平待遇，這就是霸凌屏東。這次考察的唯一命題應是「除役準備工作」，而不是討論尚未發生的「再運轉」假議題。

針對民眾黨立委考察中聲稱「地震帶不影響核三安全」，徐富癸反駁，地質學權威已明確指出，核三廠確實位於活動斷層與泥岩地層，不僅有地層下陷疑慮，承載力也不足，至於所謂「深孔處置」核廢技術，更早已遭國際淘汰，在台灣年輕活躍的地質環境下更不可能安全，恐造成永久汙染，核安必須建立在專業科學證據，而不是政治口號。

徐富癸說，恆春半島的發展不應被核三廠侷限，未來應朝向更多元、多方向的發展目標邁進。他呼籲政府與地方攜手，將討論焦點放在轉型工程與區域長遠建設，讓恆春半島能真正擺脫單一能源設施的陰影，迎向安全與永續的發展。

