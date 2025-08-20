掃市場籲核三延役投同意 黃珊珊：台灣不應輕易放棄低碳排核電

核三延役公投本周六登場，民眾黨立委黃珊珊今天上午到基隆走訪安樂市場和成功市場宣傳核三延役的重要性，並號召大家投下同意票。黃珊珊說，台灣目前的發電主力仍是火力發電，在能源轉型的過渡期中，不應該輕易放棄低碳排的核能發電。

黃珊珊在基隆市黨部主委楊恕人、服務處主任呂承祐、服務處執行長李嘉濠以及新聞部主任李文耀的陪同下，沿路與攤商及民眾互動。

連續兩周，黃珊珊密集走遍基隆主要市場，包括仁愛市場、信義市場、安樂市場、成功市場、廟口夜市以及八斗子夜市，進行地毯式的掃街活動，希望衝出投票率。

黃珊珊說，台灣目前的發電主力仍是火力發電，在能源轉型的過渡期中，不應該輕易放棄低碳排的核能發電。使用價格昂貴且碳排量高的天然氣與燃煤發電，不僅增加發電成本，更對環境和國人的健康造成長期的威脅。