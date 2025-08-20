快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

聽新聞
0:00 / 0:00

「核三重啟不同意」屏南社大核三門口抗議 民眾高喊：不要霸凌屏東人

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏南社區大學校長江國樑號召40、50名恆春在地民眾到核三廠大門口抗議823公投，手舉標語高喊「不同意」。記者劉學聖／攝影
屏南社區大學校長江國樑號召40、50名恆春在地民眾到核三廠大門口抗議823公投，手舉標語高喊「不同意」。記者劉學聖／攝影

823公投在即，立法院教育及文化委員會今日到核三廠，考察再繼續運轉的整備情形。屏南社區大學校長江國樑號召40、50名恆春在地民眾，到核三廠大門口抗議，手舉標語高喊「不要欺負恆春人，不要霸凌屏東人！」

江國樑痛斥，核三延役公投本來就是不公平、不正義的事情，如今國民黨及民眾黨還要透過這種「立院考察」的手段，企圖製造輿論、影響公投結果，這是對屏東人最赤裸裸的霸凌。

他表示，在野黨一再用粗暴的方式踐踏地方聲音，無視恆春半島居民長年背負的核電風險，這樣的作法令人憤慨、絕對無法接受。現場民眾高喊也「核三重啟不同意，恆春半島不同意！」

江國樑也呼籲全國人民，8月23日公投大家一起投下不同意票，守護恆春，守護屏東，守護台灣。

屏南社區大學校長江國樑號召40、50名恆春在地民眾到核三廠大門口抗議823公投，手舉標語高喊「不同意」。記者劉學聖／攝影
屏南社區大學校長江國樑號召40、50名恆春在地民眾到核三廠大門口抗議823公投，手舉標語高喊「不同意」。記者劉學聖／攝影
屏南社區大學校長江國樑號召40、50名恆春在地民眾到核三廠大門口抗議823公投，手舉標語高喊「不同意」。記者劉學聖／攝影
屏南社區大學校長江國樑號召40、50名恆春在地民眾到核三廠大門口抗議823公投，手舉標語高喊「不同意」。記者劉學聖／攝影

公投 核電 核三 恆春 霸凌

延伸閱讀

823公投前立院教育文化委員會考察核三 藍綠白委立場相異各說各話

黃國昌發黨員信催公投票 指核三耐震力為台北101兩倍以上

影／延役公投周六登場 核三廠外部分居民表達不同意立場

影／核三延役公投前 立院朝野立委考察核三廠

相關新聞

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文日前帶著象徵國民黨政治人物的瓶裝水，到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一夜，今上午將水推至國...

「核三重啟不同意」屏南社大核三門口抗議 民眾高喊：不要霸凌屏東人

823公投在即，立法院教育及文化委員會今日到核三廠，考察再繼續運轉的整備情形。屏南社區大學校長江國樑號召40、50名恆春...

「核水」送國民黨中央被一口乾掉 陳聖文嗆搞錯重點：很光榮？

民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文日前帶著藍白政治人物瓶裝水，帶到蘭嶼核廢料貯存場，今將這些象徵「核水」的瓶裝水送到國民黨...

823公投前立院教育文化委員會考察核三 藍綠白委立場相異各說各話

立法院教育及文化委員會今日到核三廠，考察再繼續運轉的整備情形。包括委員會總召國民黨籍葛如鈞，民眾黨籍立委劉書彬、麥玉珍，...

黃國昌發黨員信催公投票 指核三耐震力為台北101兩倍以上

民眾黨主席黃國昌今天寄發黨員信為核三重啟公投催票，號召所有支持者投下同意票，內容談及核三廠安全性早有科學數據證明，耐震能...

陳聖文送「核料廢水」被飲盡 柳采葳：主動送頭給反殺

823核三延役公投在即，民進黨北市黨部前副執行長陳聖文今到國民黨中央送從蘭嶼帶回來的水，國民黨發言人楊智伃出面迎接還直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。