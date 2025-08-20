「核三重啟不同意」屏南社大核三門口抗議 民眾高喊：不要霸凌屏東人

823公投在即，立法院教育及文化委員會今日到核三廠，考察再繼續運轉的整備情形。屏南社區大學校長江國樑號召40、50名恆春在地民眾，到核三廠大門口抗議，手舉標語高喊「不要欺負恆春人，不要霸凌屏東人！」

江國樑痛斥，核三延役公投本來就是不公平、不正義的事情，如今國民黨及民眾黨還要透過這種「立院考察」的手段，企圖製造輿論、影響公投結果，這是對屏東人最赤裸裸的霸凌。

他表示，在野黨一再用粗暴的方式踐踏地方聲音，無視恆春半島居民長年背負的核電風險，這樣的作法令人憤慨、絕對無法接受。現場民眾高喊也「核三重啟不同意，恆春半島不同意！」