聽新聞
0:00 / 0:00
「核三重啟不同意」屏南社大核三門口抗議 民眾高喊：不要霸凌屏東人
823公投在即，立法院教育及文化委員會今日到核三廠，考察再繼續運轉的整備情形。屏南社區大學校長江國樑號召40、50名恆春在地民眾，到核三廠大門口抗議，手舉標語高喊「不要欺負恆春人，不要霸凌屏東人！」
江國樑痛斥，核三延役公投本來就是不公平、不正義的事情，如今國民黨及民眾黨還要透過這種「立院考察」的手段，企圖製造輿論、影響公投結果，這是對屏東人最赤裸裸的霸凌。
他表示，在野黨一再用粗暴的方式踐踏地方聲音，無視恆春半島居民長年背負的核電風險，這樣的作法令人憤慨、絕對無法接受。現場民眾高喊也「核三重啟不同意，恆春半島不同意！」
江國樑也呼籲全國人民，8月23日公投大家一起投下不同意票，守護恆春，守護屏東，守護台灣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言