「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

「核水」送國民黨中央被一口乾掉 陳聖文嗆搞錯重點：很光榮？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
陳聖文今上午帶著從蘭嶼帶回來的象徵性「核水」赴國民黨中央送水，未料被國民黨發言人楊智伃先發制人，楊智伃嘲諷大酸「謝謝你送水來」，更當場「採罐」將水直接喝下肚。記者林雍琁／攝影
陳聖文今上午帶著從蘭嶼帶回來的象徵性「核水」赴國民黨中央送水，未料被國民黨發言人楊智伃先發制人，楊智伃嘲諷大酸「謝謝你送水來」，更當場「採罐」將水直接喝下肚。記者林雍琁／攝影

民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文日前帶著藍白政治人物瓶裝水，帶到蘭嶼核廢料貯存場，今將這些象徵「核水」的瓶裝水送到國民黨中央，喊話力挺核三延役就把水喝下去，結果被國民黨發言人楊智伃一口乾杯，陳在臉書反嗆，「把水喝掉很光榮？」要表達重點是核廢料無解，不是辦什麼喝水比賽，國民黨搞錯重點。

陳聖文日前在社群分享，他帶著象徵挺核三延役政治人物的瓶裝水包含台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌、藍委徐巧芯等人，跑到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一夜，今天上午將水推至國民黨中央黨部踢館，嗆力挺核三延役的國民黨應身體力行把水喝下去。

未料國民黨發言人楊智伃在門口一口將瓶裝水乾掉，並表示，台灣需要穩定的能源，台灣需要核能，核廢料都是有科學理性檢驗，而不是操作情緒，痛批陳聖文只會來前面擺拍，引發各界熱議，更讓不少人痛批陳在作秀。

陳聖文在臉書表示，今天他把核廢料儲存場的水送到國民黨中央黨部，重點是要讓大家看到核廢料根本無解，不是辦什麼「喝水比賽」，無奈國民黨發言人楊智伃把守門口，用肢體擋他進入國民黨部，甚至把水喝掉，「你們以為把水喝掉很光榮？還能領什麼榮譽勳章嗎？」完全搞錯事件本質。

公投 核電 核三 國民黨 楊智伃 黃國昌 徐巧芯 蔣萬安

