黃國昌發黨員信催公投票 指核三耐震力為台北101兩倍以上

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者劉懿萱／攝影

民眾黨主席黃國昌今天寄發黨員信為核三重啟公投催票，號召所有支持者投下同意票，內容談及核三廠安全性早有科學數據證明，耐震能力高於台北101大樓兩倍以上，並且可安全應對地動加速度1.384g的強震，民眾黨也將在22日舉辦公投之夜活動。

黃國昌稍早向黨員寄發公開信，台灣即將面對一場決定未來能源安全的公投，8月23日不僅是一次能源政策的選擇，更是攸關國家安全、經濟發展與下一代生存條件的關鍵時刻，這場公投由民眾黨立法院黨團推動，目的就是要用更大的民主，促使民進黨政府正視台灣當前的能源困境。

黃國昌指出，民進黨能源政策的失敗擺在眼前，再生能源成長不如預期，過去八年甚至弊案連連，台電累計虧損超過4000億元，電價3年調漲4次，空氣品質全球排名倒退九名，同時碳排也居高不下，許多國安與產業機構再三提醒能源韌性不足，至少必須要保留一座核電廠。

黃國昌說，民進黨政府執意關閉核三廠，導致基載電力失去穩定支撐，面對上述問依然視而不見，台灣至少要保有一座核電廠，當中的最佳選擇就是核三廠，安全性早有科學數據證明，其耐震能力高於台北101大樓兩倍以上，並且可安全應對超過地動加速度1.384g強震。

黃國昌也說，在全球核能復興的趨勢下，美國、日本與歐盟都選擇務實擁抱核能，以確保供電穩定、減少碳排。

黃國昌表示，反對者最常用「核廢料放哪裡」恐嚇人民，其實台灣早已使用核電40年，核廢料存放技術成熟、安全，國際上也有深孔地質處置等新方案，能夠有效隔離數千年，不會把問題丟給下一代。民進黨政府怠惰不處理，4年多來非核家園推動專案小組不開會，如今卻用恐懼阻礙未來的可能性，這是不負責任的政治操弄。

黃國昌強調，公投不是要讓社會對立，而是要用公民的力量，糾正錯誤的能源政策，確保民生、守護產業與提升國家韌性。根據多次全國民調，超過七成民眾支持在安全無虞下延役核三廠，年輕世代更有高達75%贊成，尤其公投投票年齡限制為18歲以上，意味許多年輕朋友第一次就能用選票，決定自己將來生活的能源環境。

黃國昌認為，台灣已經沒有再蹉跎8年的本錢，這一票關乎你我能否享有沒有空汙的家園、穩定的供電，還有在國際競爭中站穩腳步的未來。

黃國昌說，民眾黨將在台北市榮星花園舉辦公投之夜，邀請所有的黨員夥伴共同參加，隔天投票也請全體黨員、所有關心台灣的人站出來，並且動員親朋好友投下同意票，這是為了台灣而投，為了未來而投，更是為了下一代而投，「核三延役投同意，台灣更穩定、安全及乾淨。」

核三重啟公投本周投票，民眾黨主席黃國昌今天寄發黨員信，號召所有支持者共同投下同意票。圖／台灣民眾黨提供
核三重啟公投本周投票，民眾黨主席黃國昌今天寄發黨員信，號召所有支持者共同投下同意票。圖／台灣民眾黨提供

