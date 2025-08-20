823公投前立院教育文化委員會考察核三 藍綠白委立場相異各說各話

立法院教育及文化委員會今日到核三廠，考察再繼續運轉的整備情形。包括委員會總召國民黨籍葛如鈞，民眾黨籍立委劉書彬、麥玉珍，及民進黨籍屏東立委鍾佳濱、徐富癸都到場。綠委及藍、白委對此次考察行程立場明顯不同，在事前訪問時也各說各話。

此次行程立委先聽取核三廠簡報，包括機組與人力現況、現場勘查安全說明等，再進入核三廠現場勘查。行程也邀請恆春在地人士及民意代表參與，聽取地方民意。

葛如鈞表示，核三長時間提供台灣穩定電力，5月17日停役後大家都很想了解台灣核工人才，及核三的現場人力及狀況。這次考察希望能確保核工人才，核三人力及相關條件、狀態都沒問題。

他說，要經濟發展就要理性了解核能及能源選項的現況，也要關心核工人才。核工人才現在在全世界都很搶手，因為AI、半導體發展，需要更多穩定、低碳排能源；我們也不應該讓台灣的核工人才離開台灣。

他說，核管法的條文已很明確，由經營者台電向主管機關核安會提出安全評估報告，再經審核同意，最後就能換發再運轉執照，一切都依法執行。核安會在修法後已在8月1日行政院公報中，提出細則及條例草案，核三重啟一切都依法、安全為最高前提。

徐富癸表示，823公投很不合理，今天考察結果不能做為未來核安會、台電重啟核三的結果。他說，核廢料及核安問題現都還不確定，加上核三位於恆春斷層上，不適合再重啟，因此要表達反對意見

他說，核三目前沒有再運轉條件，今天考察重點應該要看核三除役準備工作，包括廠房拆除、未來光電設置等。他也質疑為何不把核一、核二一起納入討論及公投，為何只挑核三？這是欺負屏東人，很不公平，他要嚴正抗議。

鍾佳濱則表示，很遺憾國民黨籍屏東出身的立委蘇清泉未出席考察。他說，有些委員對這次考察有過多且不切實際的期待，此行目的應該要看核三已停役的設施是否確保安全，並聽取看恆春民意的聲音。

當年核三要興建時未取得在地居民同意，如今又跑出全國性公投來決定核三存廢，這整恆春居民不公平。依葛如鈞的說法，只要核管法確認安全無虞就能重啟，那有公投有什麼必要？根本就是投辛酸的，公投結果對核三未來並無拘束力，在野黨安排這次考察，只是為了公投增加聲量。

劉書彬表示，今天考察是希望在公投前讓大家知道，核三除役後到現在已近3個月已進行到什麼狀況，包括爐心、反應爐、核工人才等，都希望能夠了解，也會在考察後把資訊公開給大家。他也質疑恆春斷層是否經過國際、核安會認證？存不存在不是幾個學者說了算。