陳聖文送「核料廢水」被飲盡 柳采葳：主動送頭給反殺

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
陳聖文今上午帶著從蘭嶼帶回來的象徵性「核水」赴國民黨中央送水，未料被國民黨發言人楊智伃先發制人，楊智伃嘲諷大酸「謝謝你送水來」，更當場「採罐」將水直接喝下肚。記者林雍琁／攝影
陳聖文今上午帶著從蘭嶼帶回來的象徵性「核水」赴國民黨中央送水，未料被國民黨發言人楊智伃先發制人，楊智伃嘲諷大酸「謝謝你送水來」，更當場「採罐」將水直接喝下肚。記者林雍琁／攝影

823核三延役公投在即，民進黨北市黨部前副執行長陳聖文今到國民黨中央送從蘭嶼帶回來的水，國民黨發言人楊智伃出面迎接還直接把水喝掉。國民黨議員柳采葳嘆，「陳聖文的鬧劇，凸顯反核論述的山窮水盡。」

「陳聖文惱羞的表情，已成為所有媒體跟政治工作者今日最紓壓的迷因。」柳采葳說，事實上，從大罷免開始，民進黨側翼、還有各個監督在野黨不監督執政的小黨們，早就在國民黨前不斷上演「主動送頭，做球給國民黨反殺」的動作，真的讓我們感激涕零，甚至殺到不好意思。

柳說，沒想到今天陳聖文的做法，還是可以再一次突破民進黨智商下限，「也讓我的白眼再一次翻到天邊。」民進黨從反核臉書貼文被日本媒體記者打臉，到今天陳聖文還意圖販賣核能恐懼一連串動作看來，都證明了民進黨反核論述早就偏離事實，更沒有科學論述。只剩下洗腦情勒的反核，才應該被掃進歷史的焚化爐。

柳采葳說，賴清德總統今天宣布由徐國勇接任民進黨秘書長，第一要務恐怕就應該好好檢討民進黨的新媒體經營，還有像是陳聖文這樣的跳梁小丑，更要重新檢討自己黨內的反核神主牌，檢討只有對立沒有溝通的執政模式，不然民調只會繼續探底。

她說，「再過三天，我們用選票終結反核鬧劇，讓能源政策回歸常軌8月23核三重啟公投要同意。」

