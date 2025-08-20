陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
陳聖文今上午帶著從蘭嶼帶回來的象徵性「核水」赴國民黨中央送水，未料被國民黨發言人楊智伃先發制人，楊智伃嘲諷大酸「謝謝你送水來」，更當場「採罐」將水直接喝下肚。記者林雍琁／攝影
陳聖文今上午帶著從蘭嶼帶回來的象徵性「核水」赴國民黨中央送水，未料被國民黨發言人楊智伃先發制人，楊智伃嘲諷大酸「謝謝你送水來」，更當場「採罐」將水直接喝下肚。記者林雍琁／攝影

民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文日前帶著象徵國民黨政治人物的瓶裝水，到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一夜，今上午將水推至國民黨中央黨部踢館，嗆力挺核三延役的國民黨應身體力行把水喝下去。國民黨發言人楊智伃當場扭開瓶蓋一口喝下，「公投投同意，能源更更有力，好喝！」

楊智伃向前迎戰，一口將瓶裝水乾掉，並表示，台灣需要穩定的能源，台灣需要核能，核廢料都是有科學理性檢驗，而不是操作情緒，只會來前面擺拍。陳聖文說「你叫台北市長蔣萬安（核廢料）放在台北市，一年四季都在喝，你以為你在喝什麼榮譽飲料，超級幼稚。」還嗆無聊至極，要攝影機不要給她鏡頭。

楊智伃表示，邀請陳聖文未來好好參加民進黨初選，相信他下一次會更努力，希望有機會加入民進黨初選，「謝謝他送我們很好喝的水」，並打開水喝呼籲「公投投同意，能源更更有力，好喝！」

國民黨立委徐巧芯、桃園市議員凌濤與楊智伃隨後在黨部直播，開箱蘭嶼核廢料貯存場「新鮮直送的礦泉水」。徐巧芯說，核廢料只要安全貯存是安全無虞的，他們也要趁勢宣傳，8月23日出門投下公投「同意」票。

凌濤說，他們曾到低放射性核廢料貯存場視察，廠房附近的輻射量甚至低於很多城市包括台北市，絕對不要製造恐慌。陳聖文要先喬好聯訪畫面，才要跟黨部互動，不只幼稚，還想當降智民代。天氣熱他們要宣導多喝水，接著與徐、楊兩人當場喝下。

公投 核電 核三 楊智伃

