影／陳聖文赴藍黨中央送「核水」美女發言人採罐一口乾掉 狠嗆別作秀

聯合報／ 林雍琁 陳昱凱 台北即時報導
陳聖文今天(20日)上午帶著從蘭嶼帶回來的象徵性「核水」赴國民黨中央送水，未料被國民黨發言人楊智伃先發制人，楊智伃嘲諷大酸「謝謝你送水來」，更當場「採罐」將水直接喝下肚。記者林雍琁／攝影
陳聖文今天(20日)上午帶著從蘭嶼帶回來的象徵性「核水」赴國民黨中央送水，未料被國民黨發言人楊智伃先發制人，楊智伃嘲諷大酸「謝謝你送水來」，更當場「採罐」將水直接喝下肚。記者林雍琁／攝影

核三重啟公投案將於本周六(23日)舉行投票，民進黨前北市黨部副執行長陳聖文今天(20日)上午，帶著從蘭嶼帶回來的象徵性「核水」赴國民黨中央送水，未料尚在準備階段就被國民黨發言人楊智伃先發制人，楊智伃嘲諷大酸「謝謝你送水來」，更當場將水「採罐」直接喝下肚。

陳聖文強調這些水都是從蘭嶼帶回來的，今天就是要將這些水送給國民黨喝，畫面上只見陳聖文一邊說著來國民黨中央的目的，楊智伃就站在一旁拿著水猛喝，氣得陳聖文念叨「你繼續喝沒關係，喝多一點，一年四季都在喝」，楊智伃則反嗆說「台灣需要穩定的能源，核能是科學，可以理性討論。」

見楊智伃拿著他送來的水喝得津津有味，陳聖文氣得大罵「妳叫蔣萬安（核廢）放在台北市敢不敢，沒有人敢啦，盧秀燕也不敢」，楊智伃重申核能是科學且可以理性討論，不該如此操作情緒，語畢更直接「採罐」將水全部喝掉，氣得陳聖文一度語塞，掉頭就走。

楊智伃事後向記者表示，當世界都在為了科技發展積極的使用核能、研究核能的使用，民進黨側翼為了出頭，無所不用其極去造謠核能，讓能源政策的討論淪為作秀，甚至為了反核不惜污名化蘭嶼的居民，

楊智伃強調，大眾應向民進黨於能源議題上做秀且戲謔的行為說不，她呼籲民眾823出門投下公投同意票，讓台灣能源有更務實討論的機會。

公投 核電 核三 楊智伃

