罷團圖卡「挺藍委、投同意」涉混淆 陳玉珍：不更正就告到底

7名國民黨立委在8月23日面臨罷免投票考驗，近期卻有罷團製作哏圖，指挺藍就要投同意。國民黨立院黨團今舉行記者會，指國民黨立委挺的是在「核三延役」公投案投同意票，罷團哏圖卻未指明，意圖混淆，國民黨團副書記長陳玉珍喊話罷團，「當作你們不知道，給你們一次機會，24小時內更正，不更正一定提告到底。」

國民黨團書記長王鴻薇說，罷團謠言滿天飛，有些哏圖已涉嫌違法，用詐騙方式讓民眾投下同意票。接獲很多朋友告知，在中部地區有幾位被罷免的藍委都被罷團用哏圖攻擊。以藍委顏寬恒為例，哏圖內容顯示「顏寬恒為地方盡心盡力，823挺寬恒，反惡罷，標注（hashtag）好立委，投同意」， 還是用同意而非用同意罷免，這都是用詐欺方式讓民眾產生錯誤判斷，投下同意罷免。

王鴻薇指出，藍委楊瓊瓔、馬文君、游顥以及立法院副院長江啟臣等，都有這些哏圖流傳，甚至有人分享成功混入藍營群組，再要求廣傳。這完全是惡意的，這些人不知道馬上就要被告了，不管混入什麼群組，這些「降智圖卡」真的可以欺騙老百姓嗎？罷團不要變成詐團。

陳玉珍首先呼籲，支持藍委的要投下不同意罷免，這次還要投核三延役公投。她接著說，罷團故意魚目混珠，說「好立委，我同意」，這是詐欺行為。恐涉違選罷法第104條，以圖畫散播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑；根據選罷法第107條，在網路上幫忙讚聲的人，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣10萬元以下罰金。

陳玉珍解釋，上述兩條法律除刑事上責任，據民法第184條，「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」。上一波大惡罷她到各個地方法院提出很多民、刑事告訴，很多沒有處理，但她已經收到上次代表國民黨團告罷團的文書，「就當作你們不知道，給你們一次機會，在時間內趕快更正，24小時內更正，不更正一定提告到底。」

國民黨團首席副書記長羅智強說，他尊重罷免權利但請正正當當，他沒有擔心接受公民檢驗，一路上看到多少不正當、惡意的罷免方式，包括降智圖卡扭曲誤導，這已不只是不正當罷免手段，也違反選罷法，是有刑責的。從民進黨發動大惡罷以來，就是場謠言馬拉松，透過造謠抹黑支撐無正當性的大惡罷，726「25比0」沒有敲醒這些罷團，繼續用降智圖卡。國民黨團一定會保護黨籍同志，只要是不法侵犯一定提告，希望這些詐團化的罷團知所節制。

選罷法第104條規定，意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。以散布、播送或以他法供人觀覽候選人、被罷免人、罷免案提議人之領銜人本人之深度偽造聲音、影像、電磁紀錄之方法，犯前項之罪者，處7年以下有期徒刑。意圖營利，而犯前2項之罪者，依各該項之規定，加重其刑至2分之1，得併科新台幣200萬元以上1千萬元以下罰金。

選罷法第107條規定，選舉、罷免之進行，有下列情事之一者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處五年以下有期徒刑：一、聚眾包圍候選人、被罷免人、罷免案提議人、連署人或其辦事人員之服務機關、辦事處或住、居所；二、聚眾以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害候選人從事競選活動、被罷免人執行職務或罷免案提議人、連署人或其辦事人員對罷免案之進行。

民法第184條規定，因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。

商品推薦