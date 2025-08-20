控盜圖造謠！民眾黨提告批民進黨及側翼「上行下效有人罩」
823公投將至，台灣民眾黨指網路上充斥「降智圖卡」及假訊息圖卡，不當使用民眾黨黨徽及黨公職肖像，還有民眾謠傳反罷免、挺核能志工每日可領5000元，相關行為皆已觸法，今早10時派代表到台北市松山警分局報案提告。
民眾黨副秘書長許甫說，民進黨身為執政黨，過去一貫用欺騙或錯誤的資訊呼攏、欺騙人民。從今年初的總預算案，到7月的罷免案，到現在的公投案，甚至前兩天有關日本對核能的態度，民進黨在網路上發出了降智圖卡，讓日本的能源記者在底下留言，說這樣子會破壞台日友好關係。
當民進黨這樣做，他們的跟隨者、側翼、網軍就會變本加厲，除了很多錯誤的資訊，現在還用了民眾黨的Logo，把民眾黨的圖卡做了 180 度的改變，做 180 度的詮釋，還說「記得要把民眾黨的Logo砍掉、刪掉」，一個要規避法規的做法，相關的側翼粉專，甚至直接使用民眾黨的Logo製圖，也是違法。
民眾黨新聞部主任吳怡萱說，這些人看起來這麼明目張膽，在網路上公開發文進行教學式的造謠。難道不是因為，民進黨與側翼之間的上行下效嗎？「難道現在是因為有人罩，所以你們（側翼）不怕嗎？」
除了侵犯民眾黨的著作權，有圖卡也明顯違反了民眾黨員肖像權，民眾黨5週年的官方宣傳圖竟然可以被變造成是現在要來反罷免，很多圖卡做得煞有其事，裡面有很多民眾黨黨公職員，看起來就像民眾黨官方發布的訊息，是混淆視聽。
這些不實圖卡訊息背後代表的含義，無非是要操控藍白之間的對立，化解民進黨自己內部的壓力，還要把這個核三研役變成是反罷免的錯誤訊息來誤導社會大眾；還有網友在網路上貼文指稱，「聽聞」反罷免和挺核能的志工一天可以領5000元，完全沒有消息來源地造謠，其他網友提醒不實訊息可能觸法，他也不願意刪文。
據悉，民眾黨今早正式向警方報案提告違反公投法、著作權法及社會秩序維護法，警方已依法受理。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
