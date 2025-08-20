快訊

823公投南市160萬市民具投票資格 部分投開票所有異動

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市選委會提醒823公投，18歲就有投票權。記者吳淑玲／攝影
台南市選委會提醒823公投，18歲就有投票權。記者吳淑玲／攝影

全國性公民投票案第21案即將在8月23日（周六）舉辦投票，投票時間為上午8時到下午4時止，年滿18歲國民即取得投票權人資格。台南市選舉委員會統計，本次公民投票權人人數為160萬0962人，全市將開設1547個投開票所。

南市選委會表示，目前各區公所已將公投公報及投票通知單送達各戶，民眾也可透過中選會網站「114年全國性公民投票投票所地點」專區，或內政部戶政司全球資訊網「投票所地點查詢」，查詢投開票所地點。

選委會表示，公投部分投票所設置地點略有異動，針對異動之投票所，除透過里辦公處廣播系統、社群平台加強宣導外，亦將於原投票所地點提供具體指引，協助前往舊地點的民眾能在最短時間內改前往新投票所。

南市選委會提醒，投票當日請民眾攜帶投票三寶「投票通知單、身分證及印章」踴躍到投票所，投下神聖的一票。

同時，依公民投票法規定，於投票進行期間，不得於投票場所穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。

南市選委會也呼籲，投票權人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。

此外，為兼顧多元族群宣導，鼓勵年滿18歲國民踴躍行使公民權以及投票應注意事項。中選會製作「823公投，滿18歲有你一票」電視廣告，並提供多國語言版字幕翻譯版本，目前已於中選會「114年全國性公民投票公投專區」上架，包括越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、菲律賓語及英語等6國字幕。完整宣導影片於中選會網站「114年全國性公民投票公投專區」（https://gov.tw/ygJ）。

