影／核三重啟公投 周春米與屏東農漁觀光界站出來「不同意、太危險」

8月23日將舉行核三重啟公投案，屏東縣長周春米今一早率領屏東縣多名農漁會幹部與觀光界代表一起站在屏東市街頭，高聲疾呼「核三重啟公投不不同意！太危險！」，823屏東人站出一起反對，投下不同意。

今中午立院文教委員會到核三廠考察，縣長周春米說，她看到立院文教委員會今到核三且題目是「第三核能發電廠再繼續運轉之整備」，但是周六要舉行公投，立法院卻提這個案，不應該在823公投前就做這樣的定論，全國人民大家都在看，「立院雖是全國最高立法機關，立委要謹慎行使職權」。

周春米也正式呼籲，核三在屏東40年，已經安全下莊了，非核家園走到今日，「不要讓立法院鴨霸的多數欺壓屏東人」。

今一早7時半，周春米率領屏縣多名農漁會幹部，與觀光產業界走上街頭宣講，周春米說，農漁業是屏東的根，觀光業是屏東的本，屏東農漁業產值高達800億元，觀光旅遊產值更高達2400億元，若核三廠發生事故，誰還敢吃屏東的農漁產品？誰還願意來屏東觀光？

周春米說，核三的重啟是不安全、不同意，公民投票近兩千萬人，請大家考慮核三運轉40年，已經停役了，在沒有任何安全調查報告前，不同意這樣的公投，這樣的公投也沒有意義，核三是在活動斷層上，核三重啟太危險，核三重啟不同意，823星期六，一起站出來，反對核三重啟公投。

農業代表高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，農民看天吃飯，若再加上核災風險，根本是雪上加霜。福島核災時，廣達900多公里範圍內農作物無法食用，農民生計被摧毀，糧食安全受衝擊。

漁業代表蝦正甜水產公司負責人陳彥志表示，漁民靠海洋及養殖維生，核災一旦發生，海洋及魚塭受汙染，魚貨滯銷，例如石斑魚、蝦苗等重要漁種無法再出口。漁民辛苦捕撈養殖的心血將付諸東流。

「漁業不只關乎屏東也關乎整個台灣的餐桌安全！」陳彥志說，核三重啟是將漁民世世代代的生計放在核三重啟的賭桌上，要健康的餐桌，不要高風險的核三賭桌。

觀光業代表小雨果巧克力創辦人蘇一明表示，屏東是台灣的旅遊勝地，南灣旁的核三廠影響墾丁美景與核安威脅40年，屏東人的承擔已仁至義盡。若發生核安事件，屏東的觀光形象受創，長期努力觀光成果恐毀於一旦，核電廠帶來會是永遠的陰霾。

