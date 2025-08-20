快訊

農曆七月鬼門開！命理師教「紅包袋招陰財」偏財UPUP

涉組織犯罪、洗錢 天道盟主「鐵霸」300萬交保

美科技股為何大跌？MIT報告稱「95%生成式AI投資零回報」嚇壞市場

重啟核三公投倒數 嘉市藍白合最後一場說明會登場催票

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
重啟核三公投周末登場，嘉義市藍白合晚間7時30分在眷村經國新城Ｋ區中庭，舉辦最後1場「為台灣爭口氣」說明會，由民眾黨不分區立委張啟楷、國民黨不分區立委林倩綺聯手登台，呼籲選民用手上公投票，投下同意票支持。記者魯永明／翻攝
重啟核三公投周末登場，嘉義市藍白合晚間7時30分在眷村經國新城Ｋ區中庭，舉辦最後1場「為台灣爭口氣」說明會，由民眾黨不分區立委張啟楷、國民黨不分區立委林倩綺聯手登台，呼籲選民用手上公投票，投下同意票支持。記者魯永明／翻攝

重啟核三公投周末登場，嘉義市藍白合晚間7時30分在眷村經國新城Ｋ區中庭，舉辦最後1場「為台灣爭口氣」說明會，由民眾黨不分區立委張啟楷、國民黨不分區立委林倩綺聯手登台，強調核三延役是確保穩定供電與合理電價必要選項，呼籲選民用手上公投票，投下同意票支持。

民眾黨嘉義黨部7月起舉辦多場公投說明會，場地遍及咖啡館、書店等地，每場均吸引滿座民眾。9日在老窩咖啡舉辦的說明會，雖天氣悶熱，現場仍座無虛席。立委張啟楷、林國成直言，穩定供電是守住台灣安全的基礎。前核四廠長王伯輝則以數十年實務經驗，解析核電廠安全管理與運轉流程，獲得熱烈掌聲。

受邀參加的國民黨嘉市議員陳家平強調，「沒有電，談什麼發展都是空話」，呼籲正視能源穩定的重要性。民眾黨嘉義黨部執行長王偉豪指出，缺電與電價上漲衝擊民生與產業，若不處理，恐讓台灣經濟競爭力下滑。青年代表塗英志也以生活案例，提醒電力不穩將影響日常生活與工作品質。

會後，參與民眾承諾公投投下同意票，現場氣氛熱烈。

藍白陣營強調，此次公投非單純政黨對決，而是攸關全民生活與產業發展重大選擇。依據提案內容認為核三延役可作為台灣邁向2050淨零排放過渡能源，減少對進口化石燃料依賴，因新能源推動不彰、再生能源爭議頻傳，核三延役能避免供電不穩與電價飆漲風險。提案強調須在確保核安前提下，依照核子反應器設施管制法延役，才能合法運轉。

藍白陣營指出，能源關乎經濟與民生，不容政黨惡鬥。呼籲選民周末用公投票守住穩定供電與合理電價，「產業才能拚，百姓才能安心」。

公投 核電 核三

延伸閱讀

核三延役公投前 葛如鈞率跨黨派委員赴核三廠考察

民眾黨街頭宣講公投 爭取重啟核三同意

影／京華城案 張啟楷轉述：邱清章捐款助柯辦公室裝潢

呂秀蓮籲賴清德組聯合內閣 張啓楷：先放柯文哲出來

相關新聞

中選會公布 核三重啟公投門檻至少500萬523票

第二波國民黨立委罷免案將於周六與核三重啟公投同日投票。根據公投法，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四...

重啟核三公投倒數 嘉市藍白合最後一場說明會登場催票

重啟核三公投周末登場，嘉義市藍白合晚間7時30分在眷村經國新城Ｋ區中庭，舉辦最後1場「為台灣爭口氣」說明會，由民眾黨不分...

民進黨反核文宣遭日媒打臉仍掛臉書 民眾黨酸：預算被在野黨刪減？

核三重啟公投本周投票，民進黨宣稱「核電重啟不是國際趨勢」遭到日本記者打臉。民眾黨今天表示，民進黨翻車翻到國際，直接在友邦...

堅持核能是能源目前最優解 葛如鈞：電力現在夠用…未來絕不夠

立法院教育及文化委員會召委葛如鈞明率朝野跨黨派委員，前往屏東恆春，實地考察台電核三廠。葛如鈞今下午受訪，表示政府常用「現...

南橫重創...高市選委會提醒三里里民823公投日 返鄉投票注意安全

台20線南橫公路勤和至復興道路因豪雨受創，8月23日將舉行公民投票，高市選委會提醒桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里返鄉投票民...

民進黨發布「反核文宣」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

民進黨昨發布反對核三延役的貼文，搬出「核電重啟不是國際趨勢」的說法，舉出日本志賀2號機、敦賀2號機、柏崎刈羽核電廠的案例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。