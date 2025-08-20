重啟核三公投倒數 嘉市藍白合最後一場說明會登場催票
重啟核三公投周末登場，嘉義市藍白合晚間7時30分在眷村經國新城Ｋ區中庭，舉辦最後1場「為台灣爭口氣」說明會，由民眾黨不分區立委張啟楷、國民黨不分區立委林倩綺聯手登台，強調核三延役是確保穩定供電與合理電價必要選項，呼籲選民用手上公投票，投下同意票支持。
民眾黨嘉義黨部7月起舉辦多場公投說明會，場地遍及咖啡館、書店等地，每場均吸引滿座民眾。9日在老窩咖啡舉辦的說明會，雖天氣悶熱，現場仍座無虛席。立委張啟楷、林國成直言，穩定供電是守住台灣安全的基礎。前核四廠長王伯輝則以數十年實務經驗，解析核電廠安全管理與運轉流程，獲得熱烈掌聲。
受邀參加的國民黨嘉市議員陳家平強調，「沒有電，談什麼發展都是空話」，呼籲正視能源穩定的重要性。民眾黨嘉義黨部執行長王偉豪指出，缺電與電價上漲衝擊民生與產業，若不處理，恐讓台灣經濟競爭力下滑。青年代表塗英志也以生活案例，提醒電力不穩將影響日常生活與工作品質。
會後，參與民眾承諾公投投下同意票，現場氣氛熱烈。
藍白陣營強調，此次公投非單純政黨對決，而是攸關全民生活與產業發展重大選擇。依據提案內容認為核三延役可作為台灣邁向2050淨零排放過渡能源，減少對進口化石燃料依賴，因新能源推動不彰、再生能源爭議頻傳，核三延役能避免供電不穩與電價飆漲風險。提案強調須在確保核安前提下，依照核子反應器設施管制法延役，才能合法運轉。
藍白陣營指出，能源關乎經濟與民生，不容政黨惡鬥。呼籲選民周末用公投票守住穩定供電與合理電價，「產業才能拚，百姓才能安心」。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言