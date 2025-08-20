聽新聞
0:00 / 0:00

中選會公布 核三重啟公投門檻至少500萬523票

聯合報／ 記者黃婉婷屈彥辰蔡晉宇宋原彰李柏澔／連線報導

第二波國民黨立委罷免案將於周六與核三重啟公投同日投票。根據公投法，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上（廿五％以上），即為通過。中選會昨指出，全台具公投投票權人的兩千萬二○九一人，廿五％以上的參考門檻至少即為五百萬五二三人，這也是核三重啟公投要能通過的最低門檻。

另外，只要年滿十八歲即可公投，在全國首投族方面，十八至十九歲有四十萬九二二七人。

民進黨反核圖卡 日媒打槍

藍白全力衝刺核三重啟公投過關，立法院教育及文化委員會召委葛如鈞今天也率跨黨派立委，赴核三廠實地考察。

但民進黨一系列反核圖卡卻被日本記者「打臉」，直指弄錯日本核能趨勢，國民黨立委大呼「丟臉丟到國外去」、「台灣重視國際名聲，民進黨回頭是岸」。

民進黨中央發布一連串反核文宣，內容指「停電不是缺電，是電網事故；台灣停電多來自小動物或設備故障」，引用日本案例稱「核電不是國際趨勢」。但日本能源記者海老宏亮反駁，認為圖卡是扭曲日本核能趨勢，將對台日友好造成不好影響。民進黨昨無進一步回應。

屏東縣長周春米前天怒批核三重啟是捉弄、更是糟蹋屏東人，高雄市長陳其邁昨說，核三延役會牽扯到核廢料處理問題，大家應將心比心，核三發電已超過四十年，核廢料和核安問題要聽取在地心聲，高雄現有的發電量及未來新設的機組，供應高屏地區電力綽綽有餘。

百位跨系所學者發起的反核三重啟聲明連署，截至昨已超過五三○位學者連署，認為核三核安紀錄不良，設備老化，加上位斷層帶，若發生福島等級核災，全台恐成永久隔離區，高呼公投須投不同意票。

公投 核電 核三

延伸閱讀

民進黨反核文宣遭日媒打臉仍掛臉書 民眾黨酸：預算被在野黨刪減？

民進黨發布「反核文宣」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

核三延役公投前 葛如鈞率跨黨派委員赴核三廠考察

民眾黨街頭宣講公投 爭取重啟核三同意

相關新聞

民進黨發布「反核文宣」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

民進黨昨發布反對核三延役的貼文，搬出「核電重啟不是國際趨勢」的說法，舉出日本志賀2號機、敦賀2號機、柏崎刈羽核電廠的案例...

中選會公布 核三重啟公投門檻至少500萬523票

第二波國民黨立委罷免案將於周六與核三重啟公投同日投票。根據公投法，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四...

民進黨反核文宣遭日媒打臉仍掛臉書 民眾黨酸：預算被在野黨刪減？

核三重啟公投本周投票，民進黨宣稱「核電重啟不是國際趨勢」遭到日本記者打臉。民眾黨今天表示，民進黨翻車翻到國際，直接在友邦...

堅持核能是能源目前最優解 葛如鈞：電力現在夠用…未來絕不夠

立法院教育及文化委員會召委葛如鈞明率朝野跨黨派委員，前往屏東恆春，實地考察台電核三廠。葛如鈞今下午受訪，表示政府常用「現...

南橫重創...高市選委會提醒三里里民823公投日 返鄉投票注意安全

台20線南橫公路勤和至復興道路因豪雨受創，8月23日將舉行公民投票，高市選委會提醒桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里返鄉投票民...

核三延役公投前 葛如鈞率跨黨派委員赴核三廠考察

國民黨、立法院教育及文化委員會召委葛如鈞將與朝野跨黨派委員，於明日前往屏東恆春，實地考察台電核三廠。這次行程將從早上7時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。