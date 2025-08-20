中選會公布 核三重啟公投門檻至少500萬523票

第二波國民黨立委罷免案將於周六與核三重啟公投同日投票。根據公投法，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上（廿五％以上），即為通過。中選會昨指出，全台具公投投票權人的兩千萬二○九一人，廿五％以上的參考門檻至少即為五百萬五二三人，這也是核三重啟公投要能通過的最低門檻。

另外，只要年滿十八歲即可公投，在全國首投族方面，十八至十九歲有四十萬九二二七人。

民進黨反核圖卡 日媒打槍

藍白全力衝刺核三重啟公投過關，立法院教育及文化委員會召委葛如鈞今天也率跨黨派立委，赴核三廠實地考察。

但民進黨一系列反核圖卡卻被日本記者「打臉」，直指弄錯日本核能趨勢，國民黨立委大呼「丟臉丟到國外去」、「台灣重視國際名聲，民進黨回頭是岸」。

民進黨中央發布一連串反核文宣，內容指「停電不是缺電，是電網事故；台灣停電多來自小動物或設備故障」，引用日本案例稱「核電不是國際趨勢」。但日本能源記者海老宏亮反駁，認為圖卡是扭曲日本核能趨勢，將對台日友好造成不好影響。民進黨昨無進一步回應。

屏東縣長周春米前天怒批核三重啟是捉弄、更是糟蹋屏東人，高雄市長陳其邁昨說，核三延役會牽扯到核廢料處理問題，大家應將心比心，核三發電已超過四十年，核廢料和核安問題要聽取在地心聲，高雄現有的發電量及未來新設的機組，供應高屏地區電力綽綽有餘。

百位跨系所學者發起的反核三重啟聲明連署，截至昨已超過五三○位學者連署，認為核三核安紀錄不良，設備老化，加上位斷層帶，若發生福島等級核災，全台恐成永久隔離區，高呼公投須投不同意票。

