民進黨反核文宣遭日媒打臉仍掛臉書 民眾黨酸：預算被在野黨刪減？

核三重啟公投本周投票，民進黨宣稱「核電重啟不是國際趨勢」遭到日本記者打臉。民眾黨今天表示，民進黨翻車翻到國際，直接在友邦傷口上撒鹽，沒想到日本友人苦口婆心，這則謠言仍然高掛在臉書，「難道執政黨國際部、新聞部預算都被在野黨刪掉了嗎？」

民進黨昨天在臉書張貼多張圖卡，宣稱核電不是國際而是國際難題，「日本志賀二號機在2024年能登半島大地震後，重啟增添變數；敦賀二號機因活斷層疑慮，重啟被否決」。不過，日本電氣新聞能源記者海老宏亮在下方留言，志賀2號機沒有所謂的「增添變數」。

「萊爾黨反智反民主，連降智圖卡都語無倫次，這次丟臉丟到日本，翻車翻到國際」，民眾黨晚間在臉書發文表示，民進黨發布一系列圖卡強調反核決心，沒想到造謠到日本在友邦傷口上灑鹽，聲稱日本在2024年1月能登半島強震後，志賀核能二號機重啟增添變數，企圖恐嚇台灣人「看看日本、想想台灣」。

民眾黨說，海老宏亮看到萊爾黨精心製作的圖卡，直接在該則貼文下方留言民進黨隱瞞資訊、欺騙國人、更傷害友邦情誼，「有關斷層的活動性，科學上已經確認且評估並無問題，並不存在『增添變數』的問題」，而為了因應國際減碳趨勢與電力需求，日本內閣會議也已經決定重返核能。

民眾黨指出，海老宏亮直指民進黨隱瞞重要事實、迫使台灣人民做出選擇，「這將會對台灣的未來與日台友好造成不良影響」，並且直言民進黨向台灣民眾扭曲日本核能態勢，「將其用於內政目的，是錯誤的」。

民眾黨表示，這位日本友人的苦口婆心，沒想到民進黨卻視而不見，仍然無恥地將「中央級謠言」高掛在官方臉書上，「難道執政黨國際部、新聞部預算都被在野黨刪掉了嗎？」錯誤的降智圖卡、能源政策及國際政策，民進黨還要一意孤行、丟人現眼到什麼時候？

商品推薦