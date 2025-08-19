堅持核能是能源目前最優解 葛如鈞：電力現在夠用…未來絕不夠

立法院教育及文化委員會召委葛如鈞明率朝野跨黨派委員，前往屏東恆春，實地考察台電核三廠。葛如鈞今下午受訪，表示政府常用「現在夠用」搪塞人民電力需求，難道民進黨就是希望台灣停止進步嗎？核電再運轉或是新型核能計畫都是刻不容緩的。

葛如鈞說，他所支持的是現在以及近年需要核能，台灣現在是全世界半導體製造的核心，需要大量的能源，愈先進的製程愈需要，愈往先進製程走，台灣半導體產業需要的能源愈強，同時要維持「台灣製造」，台灣製造業面臨挑戰，有外移風險，台灣在面對外移風險、關稅挑戰、匯率變動的情況之下，要有競爭力，電價不能太貴。

葛如鈞表示，對於接下來要擴廠、工業需求，電還是不夠，且可能不穩定，會需要一個電力來源是24小時。風力、光電都不穩，夜間火力發電廠就火力全開，造成健康損害、高碳排。火力發電需要的煤、液態天然氣高達97%都是進口，每天都有一點多艘船在運，若極端狀況發生，這些船運不進來，台灣的電力供應可能就會斷供斷電。反觀核電是一艘船運進來，燃料可以穩定供電18個月。

葛如鈞認為，核能不是最完美的發電方案，核能也不會是永遠最好的發電方案，只是核能是現在所有方案當中，台灣不能沒有的。和碩董事長童子賢也說「核綠不偏廢」，不是說有了核電就不要光電、綠電、風電，而是能源要多元。

葛如鈞也談到國家戰略核心產業下一步需要穩定能源，他批政府常用一句話回應民眾，叫做「現在夠用」，非常不負責任，以後夠不夠用？政府應為未來準備，各國拚命發展核電，是因為已經預測到AI、工業、半導體、製造業的發展都需要大量的電，大家在準備的是明年甚至是十年後的電，現在夠用，未來絕對不夠用，以國發會的計算，我國還需要多13%的電來因應AI的發展，但這可能還是低估。

葛如鈞表示，去年關一個核電機組少3%，今年再關一個核電機組再少3%，各國是拚命每年增加3%到30%，美國科技公司每天都在預購核電，甚至要自己蓋新式小型核電廠。台灣卻一直在關。

葛如鈞說，台灣如果經濟停止發展，停止進步，如果民進黨變成停止進步黨，台灣就不需要電，現在的電一定夠，但難道民進黨就是希望台灣停止進步嗎？核電再運轉或是新型核能計畫都是刻不容緩的，不要再用「現在夠用」這種說法來搪塞人民對於台灣未來發展的期望。政府不要再不聽民意，開錯車甚至上錯路，希望賴清德總統不要像「萊爾校長」一樣，把大家帶到錯誤的方向。

詢及核三延役公投通過，且核三真的重啟，是否對重啟核一、核二有示範效果。葛如鈞表示，不管是民眾黨、國民黨，討論核三再運轉的情況，是不考慮其他核電廠跟機組的，原因是核三廠二號機是5月17日才停機，也還未完全除役，要再運轉的話，整備需要的時間、成本有機會較易控制，其他國家有案例是一邊運轉，一邊整庫維修，最後確認進行延役。

葛如鈞強調，重啟要靠專家以安全為前提來評估，看時間能否再縮短，縮短的情況下，又不能犧牲掉安全。相信台灣的核工專業跟人才會把關，過程也可能會有國外專家參與。

