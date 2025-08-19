南橫重創...高市選委會提醒三里里民823公投日 返鄉投票注意安全
台20線南橫公路勤和至復興道路因豪雨受創，8月23日將舉行公民投票，高市選委會提醒桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里返鄉投票民眾要配合交通管制時間，注意自身安全。
受颱風及豪雨影響，台20臨93線便道0K至5K勤和至復興路段路況不佳，復興端因荖濃溪水淹沒路基約1公里，公路局僅開放3.5公噸以下車輛戒護通行。甲仙工務段表示，8月19日起，通行時間為每日上午6時下午6時，其餘時段不開放通行。
高市選委會表示，全國性公民投票案第21案，將於8月23日舉行投票，桃源區台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興)路段，受728豪雨及楊柳颱風影響，通往復興、拉芙蘭、梅山等三里投票所道路中斷，經交通部公路總局甲仙工務段連日來搶修，自8月19日起有條件開放通行，開放時間為上午6時至下午6時，請返鄉投票民眾配合交通管制，並注意自身安全。
