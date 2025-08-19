民進黨發布「反核文宣」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨表示，台灣需要的是穩定可靠的能源政策，不是民進黨的非核家園及一再編造的謊言。奉勸賴清德一時翻車一時爽，不要翻到日本，讓台日關係陪葬。圖／國民黨提供
民進黨昨發布反對核三延役的貼文，搬出「核電重啟不是國際趨勢」的說法，舉出日本志賀2號機、敦賀2號機、柏崎刈羽核電廠的案例，說明核能重啟困難重重，想說服人民「核電不可行」。遭日本記者打臉，國民黨批評，丟臉丟到國際。

日本「電氣新聞」能源記者海老宏亮在民進黨臉書貼文留言，直指志賀2號機沒有什麼「增添變數」，地震前後的科學評估一致，根本沒問題。日本政府在2025年能源基本計畫中已明訂，為了脫碳、為了電力需求，將最大限度活用核能，核能正是日本的能源主軸。

國民黨表示，換句話說，民進黨引用的「日本案例」完全是片面扭曲，甚至被專業記者批評是「隱瞞重要事實，迫使國民作出錯誤選擇，不只傷害台灣的未來，也會對日台友好造成不良影響。」民進黨為了反核，不惜扭曲國際現況，立馬被揭穿，讓全世界都看清楚，民進黨就是如此虛偽、無能。

國民黨表示，台灣需要的是穩定可靠的能源政策，不是民進黨的非核家園及一再編造的謊言。奉勸賴清德一時翻車一時爽，不要翻到日本，讓台日關係陪葬。8月23日拜託大家一定要站出來投票。核三延役公投投下同意，讓台灣能源更穩定

