快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

聽新聞
0:00 / 0:00

核三延役公投前 葛如鈞率跨黨派委員赴核三廠考察

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨、立法院教育及文化委員會召委葛如鈞將與朝野跨黨派委員，於明日前往屏東恆春，實地考察台電核三廠。這次行程將從早上7時30分自台北搭乘高鐵出發，首站將抵達台電南部展示館，聽取核三機組與人力現況簡報，以及安全維護說明；隨後前往核三廠區現場勘查，並舉行綜合討論。圖／葛如鈞辦公室
國民黨、立法院教育及文化委員會召委葛如鈞將與朝野跨黨派委員，於明日前往屏東恆春，實地考察台電核三廠。這次行程將從早上7時30分自台北搭乘高鐵出發，首站將抵達台電南部展示館，聽取核三機組與人力現況簡報，以及安全維護說明；隨後前往核三廠區現場勘查，並舉行綜合討論。圖／葛如鈞辦公室

國民黨、立法院教育及文化委員會召委葛如鈞將與朝野跨黨派委員，於明日前往屏東恆春，實地考察台電核三廠。這次行程將從早上7時30分自台北搭乘高鐵出發，首站將抵達台電南部展示館，聽取核三機組與人力現況簡報，以及安全維護說明；隨後前往核三廠區現場勘查，並舉行綜合討論。

此行有藍綠白多位委員共同參與，除了國民黨立委葛如鈞、翁曉玲、陳玉珍，民眾黨立委劉書彬、張啓楷，民進黨立委徐富癸、鍾佳濱等出席；恆春鎮長與地方里長代表也會一同參與，展現各界對核電未來發展的高度關心。

近期國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客」的公投宣傳影片，短短五天瀏覽數突破45萬次，引發熱烈討論。葛如鈞指出，這現象顯示核能已經不只是專業政策議題，更是全民高度關注的民生議題。

葛如鈞強調，實際到現場了解核三廠狀況，而不是「坐在冷氣房裡定政策」，才是立法委員應盡的責任。此次考察是立法院的一般性監督行程，立委並非評估是否重啟核三的主管機關，他呼籲外界不必過度政治化解讀。無論是走向除役或再運轉，最關鍵的都是人力與設施維護情況，必須確認核能人才是否持續留任，設施是否能因應未來公投結果與政策需求。

葛如鈞表示，台灣若要持續扮演全球AI產業的關鍵角色，電力供應的穩定與安全至關重要。根據標普全球評級報告指出2030年台積電用電量將占全國近4分之1（23.7%），能源若不穩定，國家競爭力將受到威脅。因此，核能不應該被排除在能源選項之外，而是要為民眾提供更多元、務實的選擇。

此次核三廠考察展現跨黨派立委，以人民安全為優先的決心。最後，葛如鈞呼籲，8月23日公投將決定台灣未來能源與產業的方向。公投投下「同意」，支持核三延役，確保能源穩定；罷免投下「不同意」，守護民主監督力量不被削弱。

公投 核電 核三 葛如鈞

延伸閱讀

朱立倫會見自民黨青年局訪團 盼共同深化台日關係

童子賢挺核能、產業界齊發聲 教文委員會20日赴核三廠考察

葛如鈞：童子賢挺核博得同業掌聲 嗆政府「剛好而已」

影／葛如鈞安排視察核三廠 鍾佳濱批假考察真詐騙

相關新聞

核三延役公投前 葛如鈞率跨黨派委員赴核三廠考察

國民黨、立法院教育及文化委員會召委葛如鈞將與朝野跨黨派委員，於明日前往屏東恆春，實地考察台電核三廠。這次行程將從早上7時...

【重磅快評】核廢原地踏步 台電及經濟部想混水摸魚？

核三重啟公投五場意見說明會落幕，正方代表和碩董事長童子賢和反方代表綠委莊瑞雄的壓軸尤其精彩，台北市長蔣萬安順勢喊話賴清德...

民眾黨街頭宣講公投 爭取重啟核三同意

「重啟核三很安全、核廢料也可安置，且增加台灣低碳電力，呼籲823投下同意票！」民眾黨19日舉行「重啟核三公投」街頭宣講，邀請許多專家學者說明重啟核三好處。台電前總稽查王琅琛強調，相關安全檢查非常嚴格勿慮；白營民代強調，核廢料如今已經有解，且核電廠還能繼續使用，公投應該投同意票。

日本記者指民進黨文宣扭曲日本核能趨勢 藍委：不要丟臉到國際

民進黨廣發反核文宣，卻被日本能源記者反駁，國民黨立委陳菁徽今日表示，台灣很重視外交，很重視國際名聲，拜託民進黨回頭是岸，...

核三重啟公投倒數4天 逾530位學者聯署反對

日前由百位跨系所學者所發起的「反對核三重啟，穩健能源轉型—學術界不同意第21號公投案」聲明連署，截至今日已有超過530位...

核三重啟公投在即 謝龍介喊話：公投要同意、省錢吹冷氣

核三重啟公投將在本周六投票，台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。