核三延役公投前 葛如鈞率跨黨派委員赴核三廠考察

國民黨、立法院教育及文化委員會召委葛如鈞將與朝野跨黨派委員，於明日前往屏東恆春，實地考察台電核三廠。這次行程將從早上7時30分自台北搭乘高鐵出發，首站將抵達台電南部展示館，聽取核三機組與人力現況簡報，以及安全維護說明；隨後前往核三廠區現場勘查，並舉行綜合討論。

此行有藍綠白多位委員共同參與，除了國民黨立委葛如鈞、翁曉玲、陳玉珍，民眾黨立委劉書彬、張啓楷，民進黨立委徐富癸、鍾佳濱等出席；恆春鎮長與地方里長代表也會一同參與，展現各界對核電未來發展的高度關心。

近期國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客」的公投宣傳影片，短短五天瀏覽數突破45萬次，引發熱烈討論。葛如鈞指出，這現象顯示核能已經不只是專業政策議題，更是全民高度關注的民生議題。

葛如鈞強調，實際到現場了解核三廠狀況，而不是「坐在冷氣房裡定政策」，才是立法委員應盡的責任。此次考察是立法院的一般性監督行程，立委並非評估是否重啟核三的主管機關，他呼籲外界不必過度政治化解讀。無論是走向除役或再運轉，最關鍵的都是人力與設施維護情況，必須確認核能人才是否持續留任，設施是否能因應未來公投結果與政策需求。

葛如鈞表示，台灣若要持續扮演全球AI產業的關鍵角色，電力供應的穩定與安全至關重要。根據標普全球評級報告指出2030年台積電用電量將占全國近4分之1（23.7%），能源若不穩定，國家競爭力將受到威脅。因此，核能不應該被排除在能源選項之外，而是要為民眾提供更多元、務實的選擇。

此次核三廠考察展現跨黨派立委，以人民安全為優先的決心。最後，葛如鈞呼籲，8月23日公投將決定台灣未來能源與產業的方向。公投投下「同意」，支持核三延役，確保能源穩定；罷免投下「不同意」，守護民主監督力量不被削弱。

商品推薦