【重磅快評】核廢原地踏步 台電及經濟部想混水摸魚？

核三重啟公投五場意見說明會落幕，正方代表和碩董事長童子賢和反方代表綠委莊瑞雄的壓軸尤其精彩，台北市長蔣萬安順勢喊話賴清德總統該找童組閣，雖然可能性極低，卻為公投升溫不少；莊瑞雄談核廢固然鏗鏘有力，卻讓經濟部及台電露餡，原來蔡英文、賴清德主政以來，民進黨政府處理核廢的進度根本是「零」。

童子賢主張「核綠共存」，強調核電低碳、成本低且扮演產業競爭力關鍵。莊瑞雄則指恆春已奉獻40年，批評公投草率且未聽取地方聲音，藍委稱75%恆春居民挺核三延役是「集體幻象走向滅亡」。兩人交鋒猶有餘火，針對莊聲稱「核廢料放在哪裡就是二等公民」，童回應，政治清廉、做好環境保護就是一流國家象徵，地方派系為綠電開槍爭奪才叫做二流國家。

說實在，雙方激辯難分勝負，但莊瑞雄卻點出了一個問題：到底台灣核廢處理的進度底到了那裡？經濟部及台電有適時提出說明，指早在13年前就選出台東達仁、金門烏坵兩處低放最終場址，但地方政府不配合辦公投。台電並表示，重點在於中央要有配套支持，例如《低放選址條例》必須修法。

經濟部及台電更建議要設置「公投旋轉門」，指定辦理公投順位，只要縣市政府不辦，可由核廢存放地的鄉鎮接手，避免卡關，後續的主管機關也建議最好由核安會（前身是原能會）移交到經濟部，加快作業。

看過經濟部及台電的說明，表面上經濟部及台電好像有在做事。但事實上，13年來台電除了編制溝通小組（人員持續縮編），幾乎什麼事也沒有做成。2016年原能會認定蘭嶼核廢遷移計畫跳票，開罰台電1000萬元，隔年又以台電未訂明確計畫時程再開罰3000萬元。台電不服提行政訴訟，一審台電勝訴免罰，二審台電再勝訴，原能會已提再審。

也就是說，蔡英文上台後，民進黨政府除了讓台電和原能會打官司外，只做了一件事，就是讓台灣如期走進非核家園，但核廢的處理進度，始終停滯。

說到這裡，不得不提蔡英文上任後曾向原住民道歉，並聽取蘭嶼耆老訴說核廢之苦，希望蔡想辦法讓核廢料遷出蘭嶼，後來賴清德擔任副總統時也曾夜宿蘭嶼。事後來看，蔡賴只是過場，沒把核廢處理當一回事，而主其事的台電、經濟部就只會打行政官司，選址卡關就推給縣市政府，這樣能交差嗎？

核三公投在即，從台電及經濟部的聲明中暗藏玄機，而且幾乎可以預言，只要民進黨繼續執政，核廢料的問題就可能永遠無法解決。

經濟部建議設置「公投旋轉門」，這必須經過修法程序。但問題是民進黨根本無心推動，否則執政9年多，要修法早就修了，期間民進黨只想把公投與選舉脫鉤，核三重啟公投前夕再拿出來說嘴，根本練肖話。

其次，經濟部建議核廢主管機關最好由核安會移交到經濟部，名為「加快作業」，但核安會過去又何曾阻擋、妨礙過台電、經濟部最終處理場選址？

相反的，原能會正因為認定台電延宕選址才開罰，台電不思可行方案儘快解決，反而想把主管機關由核安會改為經濟部，過去有核安會監督都尚且如此怠惰，日後若改由經濟部主管，這不擺明繼續混水摸魚嗎？

根據台電「用過核子燃料最終處置計畫書」，最終處置場須於2055年完工啟用。如果連低放場搞了13年都還在原地踏步，如今才說要修公投法、變更主管機關才可以成事，這話能信嗎？莊瑞雄凸顯了核廢問題，更重踹了台電及經濟部一腳。

商品推薦