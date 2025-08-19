快訊

日本記者指民進黨文宣扭曲日本核能趨勢 藍委：不要丟臉到國際

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報資料照片

民進黨廣發反核文宣，卻被日本能源記者反駁，國民黨立委陳菁徽今日表示，台灣很重視外交，很重視國際名聲，拜託民進黨回頭是岸，不要再繼續斷章取義國際趨勢，讓世界以為台灣把能源議題當兒戲。

陳菁徽說，民進黨中央昨日發布一連串反核文宣，內容指出「停電不是缺電，是電網事故！台灣停電多來自小動物或設備故障」，甚至引用日本案例指出，「核電不是國際趨勢，日本志賀二號機在2024年能登半島大地震後，重啟增添變數；敦賀二號機因活斷層疑慮，重啟被否決；柏崎刈羽六、七號機：地方反彈、反恐設施不足，重啟仍有阻礙。核安問題、地方反彈，哪有國民黨說得那麼簡單？」結果反遭日本能源記者海老宏亮反打臉是扭曲日本核能趨勢，將對台日友好造成不好影響。

陳菁徽表示，民進黨在能源政策上有多失敗，從民眾對於這種降智圖卡埋不埋單就知道。大家可以仔細去看一下民眾怎麼回應的，就知道全民對於這種停電不等於缺電的論述完全不買單，小動物何辜，松鼠、白鼻心、蛇、貓、小鳥等年年輪流成為代罪羔羊，如果小動物有開森林大會，可能都會決議譴責：「綠電都是綠友友在賺，為什麼停電要我們揹鍋」。

陳菁徽說，日本記者說得非常清楚，斷層的活動性於科學上已確認與地震前的評估一致，並無問題，因此並不存在「增添變數」的情況。 在2025年所作出的日本內閣會議決定的能源基本計畫中，規定為了因應脫碳與電力需求，將最大限度地活用核能。

陳菁徽補充，民進黨早就應該學學日本怎麼樣務實地面對自己的能源問題，因為海運燃料的漲價、地緣政治的風險還有國際排碳的承諾，日本早就已經決定要提升核能發電比率來穩定供電。結果整天最愛吹噓台日友好的民進黨，竟然隔海造謠，造謠到專業人士看不下去，必須要到貼文下砲轟民進黨扭曲日本核能態勢，對台日友好造成影響，請問民進黨要不要道歉？

陳菁徽反酸，虧民進黨這篇貼文的第一句話就是，「別再造謠」，結果最大造謠者就是民進黨，造謠造到國際上去，有夠丟臉。如果能源結構沒問題，為何要偷開高雄興達電廠，荼害所有中南部民眾的肺？甚至還被審計部指出，去年10月台電仍買9.47萬噸煤炭，且煤倉近3年自燃255次。

陳菁徽說，可惜核能辯論已經結束，否則反核的民進黨不要只在台上唸福島青年的信，應該也要把日本能源記者的信唸一唸。台灣很重視外交，很重視國際名聲，拜託民進黨回頭是岸，不要再繼續斷章取義國際趨勢，讓世界以為台灣把能源議題當兒戲。也希望8月23日，每一位看不下去的民眾，都可以站出來投下同意核三重啟的公投票，宣示人民要正確能源政策的心聲。

