民眾黨街頭宣講公投 爭取重啟核三同意

「重啟核三很安全、核廢料也可安置，且增加台灣低碳電力，呼籲823投下同意票！」民眾黨19日舉行「重啟核三公投」街頭宣講，邀請許多專家學者說明重啟核三好處。台電前總稽查王琅琛強調，相關安全檢查非常嚴格勿慮；白營民代強調，核廢料如今已經有解，且核電廠還能繼續使用，公投應該投同意票。

核安遵守美國規範

民眾黨19日於西門町街頭舉行街頭宣講，邀請和碩聯合科技董事長童子賢、民眾黨政策會執行長賴香伶、台電前核安總稽查王琅琛、清大核工所教授李敏、潔淨能源推廣協會發起人翁華志、全球低碳能源評比網創辦人陸曉鷗，以及民眾黨台北市議員張志豪、黃瀞瑩、林珍羽等人，宣傳重啟核三公投。

台電前核安總稽查王琅琛表示，反核方都說核安影響，台灣不該重啓核能，但我國的核電基本上都是美國人怎麼做、我們就怎麼做，應該要擔心的是台灣是否真正詳細的將這些事情做完，且如今的核安會還會請國外專家審查，是非常謹慎的，因此呼籲投下同意票，讓核三有機會重啟。

瑞典有高比例核能

「核能與再生能源沒有衝突！」全球低碳能源評比網創辦人陸曉鷗表示，目前台灣的低碳電力僅12%，就以發電佔比來說，若核三重啟，即可以包含全部太陽能的發電量。他認為，台灣過去的減碳有進步，但如今核三停機後，卻變成「進一步、退兩步」，相當可惜，他的母國瑞典也有高比例核能。

翁華志則表示，台灣曾於1986年有62%的低碳電力，菲律賓、馬來西亞、越南與印尼等國如今都想發展核能，但台灣如今卻在有晶片與AI下，發電卻要開倒車，恐讓長期投資的技術進步因為反核而泡湯。張志豪則表示，如果民眾還希望台灣是乾淨、適合居住的地方，同時保有強勁經濟實力，並認為賴政府能源政策錯誤的話，823就要投下同意票。

核廢料放核電廠

民眾黨立委張啓楷也說，當初民進黨立委都嗆他說「核廢料放張啓楷家」，但如今核廢料可以在核電廠原地貯存，安全性非常穩固，且當初核電延役的40年規定是因為反托拉斯，非核家園不只讓台灣的電變貴了、還變髒、不穩定，核三去年還幫台電省下300億，因此呼籲民眾支持重啟核三公投。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦