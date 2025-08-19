中選會公告：823核三重啟公投 門檻500萬同意票
本周六將舉行823核三重啟公投，中選會19日公布公投案門檻人數，核三重啟公投案投票權人數2,000萬2,091人，25%以上的參考門檻即至少需要500萬523人。
中選會說明，公投法定門檻，依公投法第29條規定，為「公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上」（25%以上），即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。
依此，編號為全國性公投案第21案的823合三重啟公投，投票權人數2,000萬2,091人，25%以上的參考門檻至少即為500萬523人。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言