快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

中選會公告：823核三重啟公投 門檻500萬同意票

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

本周六將舉行823核三重啟公投中選會19日公布公投案門檻人數，核三重啟公投案投票權人數2,000萬2,091人，25%以上的參考門檻即至少需要500萬523人。

中選會說明，公投法定門檻，依公投法第29條規定，為「公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上」（25%以上），即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

依此，編號為全國性公投案第21案的823合三重啟公投，投票權人數2,000萬2,091人，25%以上的參考門檻至少即為500萬523人。

公投 核電 核三 中選會

延伸閱讀

核三延役公投門檻過關門檻曝光 18歲首投族40.9萬人

影／逾5百學者連署反核三重啟 籲民眾投下不同意票

桃園某少年收容機構執行長涉性侵、侵占公款近千萬 遭檢方求刑21年

周六核三延役公投…北市投票權人數逾208萬 這3區最多

相關新聞

核三重啟公投倒數4天 逾530位學者聯署反對

日前由百位跨系所學者所發起的「反對核三重啟，穩健能源轉型—學術界不同意第21號公投案」聲明連署，截至今日已有超過530位...

核三重啟公投在即 謝龍介喊話：公投要同意、省錢吹冷氣

核三重啟公投將在本周六投票，台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介提...

影／被蔣萬安點名可組閣 童子賢：總統職權我不評論

台灣民眾黨台北市黨部、潔淨能源推廣協會與中華民國核能協會，在捷運西門站六號出口廣場，舉辦「從核說起：𝟴𝟮𝟯核三延役...

核三延役公投門檻過關門檻曝光 18歲首投族40.9萬人

「核三延役公投案」將於周六投票，中選會公布全國投票權人數為2000萬2091人，公投過關門檻依法為「有效同意票數多於不同...

影／逾5百學者連署反核三重啟 籲民眾投下不同意票

823重啟核三公投倒數前夕，支持方與反對方近日加大宣傳力道，面對即將到來的核三重啟公投，來自全國超過100個學校系所，含...

周六核三延役公投…北市投票權人數逾208萬 這3區最多

核三延役公投案本周六投票，北市選委會今天公布台北市投票權人人數，共計208萬7808人，並於今天在市選委會及各區公所公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。