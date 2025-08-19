中選會公告：823核三重啟公投 門檻500萬同意票

本周六將舉行823核三重啟公投，中選會19日公布公投案門檻人數，核三重啟公投案投票權人數2,000萬2,091人，25%以上的參考門檻即至少需要500萬523人。

中選會說明，公投法定門檻，依公投法第29條規定，為「公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上」（25%以上），即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

依此，編號為全國性公投案第21案的823合三重啟公投，投票權人數2,000萬2,091人，25%以上的參考門檻至少即為500萬523人。

