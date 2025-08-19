快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

核三重啟公投在即 謝龍介喊話：公投要同意、省錢吹冷氣

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介（前排中）提及，德國邁入非核家園花了整整25年準備，反觀台灣綠能卻處處充滿官商勾結，呼籲民眾23日出門投票，「公投要同意、省錢吹冷氣」。記者萬于甄／攝影
台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介（前排中）提及，德國邁入非核家園花了整整25年準備，反觀台灣綠能卻處處充滿官商勾結，呼籲民眾23日出門投票，「公投要同意、省錢吹冷氣」。記者萬于甄／攝影

核三重啟公投將在本周六投票，台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介提及，德國邁入非核家園花了整整25年準備，反觀台灣綠能卻處處充滿官商勾結，呼籲民眾23日出門投票，「公投要同意、省錢吹冷氣」。

立委謝龍介今率領南市議會國民黨團及年輕世代議員參選人開記者會，他提到，能源政策應該要理性看待，無需相互指責誰是二等公民，蔡英文雖在2012年喊出2025非核家園，但她卻是2016年才當選總統，然而時程卻沒變，台灣以核養綠更縮短4年，反觀德國要邁入非核家園前後準備整整花了25年。

「沒有人反對太陽能發電、沒有人要反對綠能！」因為這是趨勢，謝龍介說，民進黨綠能充滿官商勾結，造成「台灣人用肺發電、政府用心詐騙」，因台灣土地狹小，發展綠能只能用來備援，無法成為積載用電，其餘發電仍靠天然氣與燃煤，空汙也不知不覺中影響台灣2300萬人。

他指出，行政院長卓榮泰自認內閣是「AI內閣」，但幾乎快變成「ㄟ害內閣」，沒有電就沒有AI、沒有超級電腦運算、沒有機器人發展、更沒有生活品質的提升，連美國的軍事專家都告訴台灣至少要有核能。

謝龍介坦言，萬一兩岸擦槍走火、台灣海峽被封鎖，台灣的能源、天然氣恐怕只能撐8天，核能對台灣的戰略與國安相當重要；民進黨政府想走非核家園不是不行，但綠能要能充分供應，顯然台灣土地面積不足，如今農地隨意變更種電、魚死電生說成漁電共生，充滿官商勾結。

謝龍介強調，台灣沒有核能不僅沒有競爭力，更沒有戰略安全，8月23日台南雖沒有立委罷免案，但呼籲民眾要踴躍出門投公投票，「罷免不同意、1萬等領錢；公投要同意、省錢吹冷氣」，希望大家支持核三重啟，穩定台灣能源配置。

經台南市選委會統計，台南市此次滿18歲以上的公民投票權人數達160萬0962人，共約77萬餘戶，15日至18日已將選舉公報發送至各地區家戶，民眾若尚未收到可與里長或區公所洽詢，

公投 核電 核三

延伸閱讀

賴清德迴避抗戰挨酸美化日本 謝龍介：尊嚴都不要了還會尊重我們嗎？

呼籲罷免投不同意 謝龍介指最擔心賴總統「做1事」：覺得在野黨有理

罷免、公投宣導藍綠焦慮？謝龍介：人民有獨立判斷智慧

到新店為羅明才助講 謝龍介酸：賴清德現在找不到樓梯下來

相關新聞

核三重啟公投倒數4天 逾530位學者聯署反對

日前由百位跨系所學者所發起的「反對核三重啟，穩健能源轉型—學術界不同意第21號公投案」聲明連署，截至今日已有超過530位...

核三重啟公投在即 謝龍介喊話：公投要同意、省錢吹冷氣

核三重啟公投將在本周六投票，台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介提...

影／被蔣萬安點名可組閣 童子賢：總統職權我不評論

台灣民眾黨台北市黨部、潔淨能源推廣協會與中華民國核能協會，在捷運西門站六號出口廣場，舉辦「從核說起：𝟴𝟮𝟯核三延役...

核三延役公投門檻過關門檻曝光 18歲首投族40.9萬人

「核三延役公投案」將於周六投票，中選會公布全國投票權人數為2000萬2091人，公投過關門檻依法為「有效同意票數多於不同...

影／逾5百學者連署反核三重啟 籲民眾投下不同意票

823重啟核三公投倒數前夕，支持方與反對方近日加大宣傳力道，面對即將到來的核三重啟公投，來自全國超過100個學校系所，含...

周六核三延役公投…北市投票權人數逾208萬 這3區最多

核三延役公投案本周六投票，北市選委會今天公布台北市投票權人人數，共計208萬7808人，並於今天在市選委會及各區公所公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。